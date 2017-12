La coreografia inacabada d’Yvonne Rainer, al Mercat

Fa anys que Yvonne Rainer (San Francisco, 1934) no acaba cap coreografia. La idea de donar forma a una peça en evolució constant i infinita acompanya l’artista nord-americana des del 2014, quan va portar als escenaris per primera vegada The concept of dust: continuous project. En comptes d’allunyar-se del muntatge una vegada estrenat, Rainer el continua modificant i entén que l’espectacle no té final. “No crec que mai més pugui fer una peça tancada. Tot serà continu a partir d’ara”, afirma la coreògrafa, que és una figura indiscutible en la transformació de la dansa durant la dècada dels anys 60. Basant-se en les nocions d’indeterminació de John Cage, Rainer va introduir la quotidianitat a la dansa trencant així les fronteres del gènere. Més endavant va endinsar-se en el camp del cinema experimental, fins que l’any 2000 va tornar a les coreografies.

Malgrat la seva llarga trajectòria, Rainer encara no ha actuat mai a l’Estat. Ho farà per primera vegada avui al Mercat de les Flors amb The concept of dust: continuous project. El muntatge uneix la dansa formal amb textos que parlen de l’envelliment i la mort a través del moviment, la música i la paraula. Els ballarins es mouen de manera improvisada, creant una estructura que aparentment sorgeix de l’atzar. Rainer explica que li agrada aquesta opció perquè li permet explorar la idea d’espontaneïtat. “La seqüència de moviments no està establerta, i això crea un efecte de persones que constantment s’estan observant i van prenent decisions. És una manera d’evitar la previsibilitat a l’escenari”, afirma l’artista.

L’espectacle arriba precedit de la conferència Què fa tanta gràcia? Riure i enuig en el temps dels assassins, una ponència en clau crítica i d’humorque l’artista va impartir ahir al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba). “A la xerrada faig referència a aquest maleït imbècil i fastigós sac de pets que tenim de president dels Estats Units”, va afirmar ahir Rainer. Aquesta doble entrega artística ha servit per engegar una col·laboració entre el Macba i el Mercat de les Flors, que ja preparen noves activitats conjuntes per als pròxims mesos.