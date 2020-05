El coronavirus també obliga a cancel·lar el Festival Jardins Pedralbes

El panorama de festivals d'estiu perd una altra de les seves cites. El Festival Jardins Pedralbes, que s'havia de celebrar a partir de l'11 de juny, ha anunciat aquest dimecres que posposa la celebració de la seva vuitena edició fins al 2021 "davant la falta de mesures que ens causa una total incertesa". En un comunicat, l'organització lamenta que en la compareixença que va fer el ministre de Cultura aquests dimecres no hi hagués cap mesura concreta per aclarir la situació dels festivals: "Les nostres esperances es van veure trencades quan el ministre de Cultura i Esport va declarar: «Per als festivals haurem d'esperar, decidirem quan arribi el moment»".

Les entrades adquirides seran vàlides per a l'edició del 2021, però si no es pogués assistir a les noves dates, que s'anunciaran aquest divendres, el festival oferirà diverses opcions per a la devolució de l'import, tot i que es fa un prec als espectadors perquè conservin les entrades, ja que "seria un recolzament fonamental per al Festival Jardins Pedralbes". L'organització es compromet, a canvi, a fer de l'edició del 2021 "la millor de la història". "Ara és el moment de pensar en els dies que vindran i donar-nos suport els uns als altres perquè la música en viu segueixi sonant", diu el comunicat.

Entre els artistes confirmats per a la pròxima edició hi havia Patti Smith, Cat Stevens, Madness, Loquillo, Manel, James Blunt, Raphael, Diego el Cigala, Dido, Andrés Calamaro i Diana Ross. Abans de l'anunci del Festival Jardins Pedralbes, el Castell de Peralada també va informar aquest dimecres que suspenia la pròxima edició per la incertesa general de l'epidèmia del coronavirus, tot i no descartar una programació de format íntim en streaming.