El Liceu programa un cartell de concerts d'estiu en complicitat amb altres festivals

El Gran Teatre del Liceu se suma a les diverses iniciatives que treuen tímidament les banyes per poder oferir música clàssica en viu aquest estiu, entre les quals hi ha Estiu al Palau, del Palau de la Música Catalana, i el Festival Bachcelona, que aviat presentarà el seu cartell. El Liceu crea sinergies amb alguns dels festivals d’estiu més rellevants – Festival Cruïlla XXS, Castell de Peralada, Jardins de Pedralbes, Grec i l’Auditori de Girona– per oferir un cartell de concerts de cara als mesos de juny i juliol, mentre manté el final de la temporada 2019-20 cancel·lada.

El Festival Cruïlla XXS serà el primer a col·laborar amb el Liceu els dies 9 i 10 de juliol als jardins del TNC amb l'espectacle Max Richter: Vivaldi recomposed, interpretat per l’Ensemble de l’Orquestra del Liceu i Kai Gleusteen com a solista i director. Es tracta de Vivaldi passat pel sedàs de Max Richter, un tema de 55 minuts que va grimpar fins al número 1 a la llista d'iTunes durant el 2012. Seran 18 músics que tocaran separats entre ells per una distància d'1,5 metres, seguint les normatives de seguretat pel covid-19.

La programació també estarà oberta a altres disciplines artístiques, com ara les arts plàstiques i teatrals. E l tret de sortida del Liceu d’Estiu el donarà l’acció performàtica de gran format Concierto para el bioceno, que l’artista Eugenio Ampudia farà al Teatre Nacional de Catalunya el 2 2 de juny. La resta de la programació, que implica altres festivals i sales, la donaran a conèixer els propers dies.

D'altra banda, es manté el tradicional el Liceu a la Fresca, que el 20 de juny emetrà l’òpera Carmen de Bizet amb la col·laboració de TVE i TV3. En el cas de Televisió de Catalunya, l’emissió seguirà la programació original del Liceu a la Fresca, el dia 20 de juny a les 22 h al 33, mentre que RTVE la retransmetrà el 5 de juliol a les 0 h per La2. S'emetrà –com estava previst– la producció de Calixto Bieito amb Béatrice Uria-Monzón com a Carmen, Roberto Alagna com a Don José i Marina Poplovskaya com a Micaëla.