El Teatre-Museu Dalí de Figueres torna a rebre visitants

El Teatre-Museu Dalí de Figueres ha tornat a rebre visitants després de quatre mesos tancat per la pandèmia. Els quatre membres d'una família francesa han sigut els primers en travessar la porta i, després de prendre's la temperatura i netejar-se les mans, han pogut visitar el museu.

Han sigut dels pocs afortunats, ja que totes les entrades disponibles en la reobertura estaven venudes, excepte les d'última hora, que només es podien comprar a la taquilla. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, reconeix que és un dia de "plenitud" perquè passejar sense gent pel museu era "molt trist" i confia que el bon ritme d'entrades es mantindrà. "La gent té moltes ganes de venir, tant a Figueres com a la casa de Portlligat i la de Púbol", remarca.

Nova exposició

El Teatre-Museu Dalí de Figueres ha reobert oferint una exposició temporal de dotze olis surrealistes dedicats al paisatge sota el nom El surrealisme soc jo. Montse Aguer, ha explicat que són obres que no s'havien exposat mai juntes i que permetran entendre com Salvador Dalí percebia l'entorn.



Les obres estan compreses entre l'any 1926 i el 1937, a més de Poesia d'Amèrica (1943) que mostra com els trets surrealistes segueixen presents en l'obra posterior de l'artista. Són teles, cartrons i fustes que conformen una bona mostra de la contribució de Salvador Dalí al moviment surrealista. Per la seva rellevància han estat sol·licitades en exposicions internacionals de Rússia, Japó o Austràlia i és per aquest motiu mai havien coincidit fins al moment en un mateix espai