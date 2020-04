El Cruïlla apunta al seu ajornament al 2021 a l'espera de poder cancel·lar per força major

Davant l'anunci del pla de desescalada del govern espanyol la direcció del Festival Cruïlla ha fet públic que "difícilment" podrà celebrar-se enguany i que "haurà d'ajornar-se al 2021". El certamen, però, no prendrà la decisió definitiva mentre l'executiu no decreti la cancel·lació d'esdeveniments com el seu "per causa de força major". Això és el que reclama ara el Cruïlla –i el conjunt de promotors musicals de l'Estat– davant d'una transició que, de facto, no permet la celebració normal d'un festival de masses. Sense la decisió de l'Estat, però, no hi ha cap assegurança que cobreixi el cost de rescindir els contractes dels prop de 4.000 treballadors vinculats al festival i encara menys els dels artistes, tal com argumenta la direcció. Si s'acaba cancel·lant, les entrades d'aquesta edició seran vàlides per a la pròxima.

El Festival Cruïlla està previst per als dies 2, 3 i 4 de juliol. Si el govern espanyol no decreta la cancel·lació dels grans esdeveniments per causa de força major, la direcció es planteja "altres escenaris" i tampoc descarten haver de celebrar-lo en condicions no desitjades.

Com altres festivals que encara no s'han pronunciat sobre el seu futur (el Sónar, per exemple), el Cruïlla està a l'espera de tenir aquesta cobertura legal, sense la qual no pot cancel·lar contractes amb personal i artistes sense que això suposi una desfeta econòmica. De moment, esperen que el govern espanyol es pronunciï sobre la qüestió el 5 de maig. En tot cas, i davant l'eventual cancel·lació definitiva de l'edició, el certamen comunica als seus seguidors, i en concret a aquells que ja tenien entrades i abonaments comprats, que aquests seran vàlids per a l'edició del 2021. "Mentrestant, et demanem paciència i comprensió", diuen en un comunicat.

"Hi ha moltes incerteses"

"El concepte de festival que havíem treballat i produït serà molt complicat de fer aquest any", ha admès el director de Cruïlla, Jordi Herreruela, en una conversa a Instagram amb Pepe Zapata, director del TRESC, i en què també han participat Aberto Guijarro, de l'equip de direcció del Primavera Sound i la Sala Apolo, i Francesc Casadesús, director del Festival Grec. "Hi ha moltes incerteses", ha dit Herreruela sobre el futur dels festivals aquest estiu. "No hi ha unes dates clares. Ningú és capaç d'oferir-nos unes dates clares", afegeix, i ho argumenta per la possibilitat de "l'efecte acordió" del desconfinament, un supòsit amb el qual també compta Alberto Guijarro.

651x366 Pepe Zapata, del TRESC, i Jordi Herreruela, director del Cruïlla, en la conversa a Instagram. / X.C. Pepe Zapata, del TRESC, i Jordi Herreruela, director del Cruïlla, en la conversa a Instagram. / X.C.

"Es pensa en un desconfinament lineal, però és possible que sigui en acordió, amb passos endavant i passos enrere", diu Herreruela, que en la dinàmica entre economia i salut que configura el relat de la crisi del coronavirus hi introdueix un tercer element: "l'estabilitat social", que segons el director del Cruïlla és el que aporta la cultura: "Cal començar a posar en el relat el valor de l'estabilitat social, perquè la cultura és economia, però també és un estat d'ànim".

Sobre com seran els festivals del futur, Herreruela considera que la crisi del coronavirus comportarà canvis importants: "Després de l'atemptat a la Rambla de 2017, ens vam veure obligats a canviar els protocols de seguretat, i el covid-19 ens obligarà a canviar els protocols sanitaris. Anirem a aforaments més petits, o limitats, tindrem més públic local i haurem de pensar en experiències de directe sense que tothom hagi d'estar al mateix lloc". El director del Cruïlla també creu que tenir "una esplanada lliure" no serà suficient per muntar un festival. "Segurament caldrà construir lavabos d'obra i infraestructures fixes per al menjar", diu. Per tant, canviarà el concepte de festival com a "ciutat mòbil".

Alberto Guijarro, del Primavera Sound, comparteix amb Herreruela la incertesa pel futur immediat. "La nova normalitat no sabem com serà perquè encara no hi ha cap decret que n'informi. Estem esperant el decret que ens digui fins quan no pot haver-hi música en directe", diu Guijarro. Mirant més enllà, espera que "la nova normalitat ens ajudi a canviar mentalitats". El que haurà de canviar i aviat és la manera de relacionar-se econòmicament amb la música, sobretot per a la supervivència dels músics, i sense oblidar tot el personal tècnic que participa en l'economia musical. "Cal monetitzar la música online. Haurem de començar a pagar pels continguts en streaming dels músics. No podem estar tota la vida demanant als artistes que toquin gratis per diverses causes i també per entretenir-nos. S'ha de viure i s'ha de menjar cada dia", diu Guijarro, que de moment manté la celebració del Primavera Sound a finals d'agost, tot i que pendent de les decisions polítiques i sanitàries dels governs. "Depenem de les institucions, de què comencin a dir-nos coses clares, com ara si hi haurà causa de força major", conclou Guijarro.

Per a Casadesús, la problemàtica és diferent perquè les característiques del Festival Grec no són les mateixes que les del Cruïlla o el Primavera Sound. A més, és un festival públic, amb els avantatges i inconvenients que comporta. El que sí que comparteix és la incertesa, en el seu cas sobre "com serà el Grec d'aquest any", de moment previst per al juliol. "Estem lluitant perquè es pugui fer", diu Casadesús.