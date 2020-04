El sector cultural dona suport a un manifest per combatre la crisi provocada pel coronavirus

Després de les crítiques al ministre de Cultura per la seva falta de propostes concretes per protegir la cultura de la crisi provocada per l'epidèmia de covid-19, el sector cultural està començant a prendre la iniciativa. El Cercle de Cultura ha fet públic aquest dilluns el Manifest en favor de la cultura, un text adreçat "especialment a les administracions públiques, tant catalanes com espanyoles i de la Unió Europea", que vol ser un full de ruta per les actuacions que permetin "el manteniment del teixit productiu i l’activitat dels sectors culturals". Al manifest s'hi han adherit fins ara 21 entitats del sector cultural, com Actua Cultura 2%, Adetca, Catalunya Film Festivals, PROA, entre d'altres.

El manifest reclama deu mesures, entre les quals hi ha "mesures de xoc destinades a injectar recursos en el sector amb caràcter immediat" i mesures de protecció "tant dels artistes, creadors, tècnics i gestors com de les empreses, entitats i institucions culturals". Una de les demandes del manifest és que es pactin amb el sector les condicions de la represa i els protocols de seguretat en coordinació amb els departaments de Cultura, Salut, Educació, Empresa, Treball, Territori i Interior per tal de "no estigmatitzar els espais culturals, com va passar en l’inici d’aquesta crisi". En aquest sentit, i per accelerar la recuperació del sector, el manifest reclama igualment "una gran campanya de comunicació i màrqueting dirigida a recuperar el públic cultural".

El text del Cercle de Cultura recorda que la cultura és "un dret recollit per la Declaració Universal dels Drets Humans" i subratlla la necessitat de protegir-la, impulsar-la i promocionar-la. També reclama iniciatives legislatives, començant per una vella demanda del sector: la necessitat d'una "llei de mecenatge, patrocini i participació social" que serveixi d'estímul per a "la participació de les persones físiques i jurídiques en el finançament de la cultura", així com d'una actualització del marc normatiu de la cultura. "Volem ser considerats tan necessaris com ho hem sigut per superar aquest confinament", conclou el manifest, que emplaça les administracions a "posar les eines, les lleis i els recursos per ajudar el sector cultural".