Mor l'artista i professor Pep Montoya víctima del coronavirus

L'artista i professor Pep Montoya va morir dimarts víctima el coronavirus, segons han confirmat fonts pròximes a l'ARA. Com va deixar escrit ell mateix, la seva pintura es caracteritzava per l'esperit conceptual i geomètric: "Entenc l'exploració artística com a possibilitat de realitzar configuracions que sintetitzen estructures i ordenacions, que parlen d'elles mateixes, però també de la mateixa creació –en l'àmbit que sigui–, de l'individu i del món. Crec també que, en l'actual context, qualsevol procés generador reflecteix complexitats del moment… D'ací la multiplicitat de manifestacions que es presenten". Com a professor, era el coordinador del màster de producció i recerca artística de la Universitat de Barcelona. Entre les últimes exposicions de Pep Montoya n'hi ha una al Centre d'Art Espronceda de Barcelona el 2018 titulada No saber el por que?, pero Sabiendo porqué.

Amb motiu d'una exposició conjunta de Pep Montoya, Jordi Lafon i Joan Furriols al Museu de la Pell de Vic, el comissari, Àlex Mitrani, ara conservador d'art de postguerra del Museu Nacional d'Art de Catalunya, va relacionar l'obra de Montoya amb la de Ràfols-Casamada: " En el que ell anomena geometries maldestres i que podrien estar emparentades amb la lírica d'Albert Ràfols-Casamada però amb una nova dimensió més expandida i complexa, el color i l'espai es necessiten l'un a l'altre". També va parlar de les petites inexactituds de les seves geometries: "Hi ha una deliberada manca d'ajustament, un desencaix subtil que defineix l'espai i la forma. Hi ha en ell, doncs, una poètica de la marginalitat que fascina pel diàleg entre neutralitat, superfície i profunditat", va explicar Mitrani. En un terreny més personal, el va definir com un "artista terriblement discret, quasi secret".

Igualment, Àlex Mitrani va estar en contacte amb Montoya en el seu vessant pedagògic: "Com a professor, vaig tractar Pep Montoya durant molts anys, quan preparava les exposicions del cicle Projeccions amb Belles Arts. Ell em presentava els treballs dels alumnes. Quan li preguntava per qualsevol estudiant, sempre, sempre, me'n parlava amb coneixement i molt respecte". També ha recordat Pep Montoya a les xarxes socials l'artista Daniel Gasol: "El Pep era un artista i un docent molt entregat a l'ensenyament, als seus alumnes i a la universitat", ha escrit Gasol. "Em va ensenyar la poètica de la creació i vaig aprendre que la pintura és instrospectiva i torturadora al mateix temps", ha explicat.

Pep Montoya havia nascut a Olesa de Montserrat el 1952. Es va formar a la facultat de Belles Arts de Barcelona, on es va doctorar el 2002, i també a l'Institut del Teatre. La seva obra forma part d'importants col·leccions com la Col·lecció Testimoni La Caixa, la col·lecció de l'Ajuntament de Barcelona, la Col·lecció L'Oreal de Pintura (Madrid) i la Col·lecció BBV, entre d'altres. També de la col·lecció de la Universitat de Barcelona i de diverses col·leccions privades a l'Estat, Anglaterra i Alemanya.