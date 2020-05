Tornen els concerts al Jamboree

Clarence Bekker i la seva banda seran els encarregats d'inaugurar els concerts postconfinament del Jamboree, el club de la plaça Reial de Barcelona. "El Jamboree no es destrueix ni es tanca, només es transforma!", exclama la direcció de la sala del grup Mas i Mas, que aquest dijous 28 de maig recupera l'activitat seguint els protocols de la fase 1 per a espais tancats: aforament de menys de 30 persones, que en cap cas pot representar més d'un terç de la capacitat total. En el cas del Jamboree no hi ha problema per complir la normativa perquè l'aforament total és de 175 persones. D'acord amb les instruccions sanitàries, no hi haurà servei de bar ni abans ni durant ni després del concert.

"Tot i que evidentment la sala no pot obrir de manera ordinària, el club reprèn de manera esporàdica la música en directe, perquè ara és quan més falta ens en fa", explica la direcció del Jamboree. De moment hi ha programats dos concerts de Clarence Bekker dijous (un a les 20 h i l'altre a les 22 h; a 20 euros l'actuació), i dos de Kween Cortés dissabte (20 i 22 h; a 10 euros). És a dir, la sala es posa en marxa amb el soul-funk de la banda del cantant holandès i el hip-hop de Kween Cortés.

Les condicions de la reobertura són les següents:

Aforament limitat a 30 persones per sessió.

Venda d’entrades exclusivament en línia ( a la web del Jamboree).

Es recomana arribar a la sala amb antelació per garantir un accés esglaonat. La sala obrirà 30 minuts abans del passi.

No hi haurà servei de bar.

L’ús de mascaretes és obligatori.

No hi haurà intermedi, un cop acabat el concert el client haurà d’abandonar la sala.

I dissabte 30 serà el torn de Kween Cortés, qui ja va debutar i presentar el seu treball de debut al mateix Jamboree al febrer.