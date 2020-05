La Xarxa de Biblioteques es prepara per a la fase 1

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que aplega 40 equipaments, escalfa motors per quan puguin obrir les seves portes. Això serà quan la regió de Barcelona Ciutat passi a la fase 1 de desescalada. Mentrestant, la Xarxa ha enviat un correu als seus usuaris per informar-los sobre com anirà aquesta primera fase i quines seran les accions que s'hi podran fer.

En primer lloc, es podran agafar documents en préstec i retornar-los, però, com que no es podrà accedir a la col·lecció, recomanen que es demanin abans per telèfon o correu electrònic i així agilitzar els tràmits. El préstec interbibliotecari, de moment, continua interromput.

Durant la fase 1 no es podrà tenir accés a la col·lecció general de documents ni utilitzar la biblioteca per a consulta ni per a estudi. Tampoc es podran utilitzar els ordinadors públics.

Per una qüestió de seguretat, Biblioteques de Barcelona prega als usuaris que hi accedeixin amb mascareta.

Malgrat aquests mesos de portes tancades, les biblioteques de la Xarxa Municipal han continuat oferint un préstec de documents virtual a través de l'e-Biblio Catalunya, així com diversos clubs de lectura virtuals.