Les coves del Salnitre de Montserrat es modernitzen

Les coves del Salnitre de Collbató, situades a l’interior del massís de Montserrat, s’han adaptat als temps per fer-les més atractives als visitants. A part d’arreglar els accessos i l’aparcament, millorar la il·luminació, les estructures i plataformes de l’interior de la cavitat i instal·lar una nova estació transformadora, s’ha estrenat un audiovisual de 17 minuts que es projecta dins la cova i dona la benvinguda als visitants explicant-los, només amb imatges, la història de les coves.

“Montserrat era la desembocadura d’un riu i aquest és l’origen de les coves”, explica l’alcalde de Collbató, el republicà Miquel Solà. Aquestes són les primeres imatges de l’audiovisual que, utilitzant la tecnologia videomapping, es projecta en una de les parets de l’interior de la sala principal de la cova. A partir d’aquí els visitants, còmodament asseguts, veuran passar per davant seu “tota la història de les coves i el que han significat a nivell social, cultural, polític i la seva vinculació amb el territori”, assegura Solà.

L’audiovisual, obra de Wasabi Produccions i que és “l’únic d’aquestes característiques que es pot veure dins d’una cova”, segons afirma l’alcalde de Collbató, ha estat força complex de realitzar, perquè per la irregularitat de la paret es van haver de fer càlculs per compensar les deformacions de les imatges i es van fer filmacions amb actors reals al Teatre de la Passió d’Esparreguera per recrear les escenes en les quals apareixen persones.

“No volíem que a l’audiovisual hi hagués cap veu perquè les explicacions ja les donen els guies durant la visita”, diu Solà. Per aquest motiu només hi ha música, una banda sonora, composta expressament per a l’espectacle per Francesc Gener. La projecció es controla amb un sistema domòtic.

Un cop coneguda la història, i com s’ha fet fins ara, el visitant podrà recórrer els 550 metres de llargada de la cavitat baixant gairebé a 20 metres de profunditat a través de 500 esglaons a una temperatura fixa de 14 graus i amb una humitat del 97%.

L’audiovisual s’estrenarà el 3 de febrer. Cada any visiten les coves unes 21.000 persones. Amb les millores es preveu arribar, en cinc anys, als 30.000 visitants anuals. Les coves obren els caps de setmana i entre setmana només per a grups escolars. Totes les millores que s’han fet a les coves han comportat una inversió de 478.195,01 euros aportats per la Generalitat i la Diputació de Barcelona.