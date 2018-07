‘Selfies’, de les coves prehistòriques a l’actualitat

Un passeig pel Born, un aparador convertit en mirall i la temptació de fer-t’hi una selfie per compartir-la a les xarxes amb l’etiqueta #BCNSelfies. Aquest és el punt de partida de l’exposició Selfies: de l’autoretrat al microrelat, que es pot visitar al Museu Etnològic i de Cultures del Món, al carrer Montcada, fins al 14 d’agost. La mostra respon a una sèrie de preguntes sobre aquest fenomen social. Per què ens fem fotografies a nosaltres mateixos? Ens en fem tantes com els mitjans de comunicació afirmen? I, si és així, ho fem per pur narcisisme o hi ha algun factor més? “En realitat, les selfies no deixen de ser una conversa visual, una nova narrativa de l’ésser humà”, diu Daniela Longobardi, que ha comissariat l’exposició juntament amb Jacob Casquete.

La mostra potencia la participació activa del visitant, des que es fa la selfie inicial al carrer fins que surt del museu. “La gràcia de l’exposició no és el que hi veus sinó com hi interactues”, diu Longobardi. Només entrar al pati del centre, una instal·lació artística feta de pals de selfie convida a imaginar què haurien fet els artistes del passat si haguessin tingut xarxes socials. A més, es pot viatjar enrere en el temps a través d’un fotomaton que convida a autoretratar-se. Una vegada dins el museu, el primer que crida l’atenció és un passadís amb centenars de selfiesde desconeguts en una de les parets, que es reflecteixen en un mirall ubicat a l’altra banda.

“Hem volgut aprofitar espais expositius no gaire habituals”, diu Longobardi, referint-se als lavabos i les taquilles, on s’expliquen les anècdotes més curioses sobre selfies que han provocat morts o, fins i tot, que han resolt crims. Una altra perspectiva que es mostra és l’activisme a partir d’aquest tipus de fotografies: una gran pantalla projecta el cas de Noa Jansma, una noia holandesa que s’autoretratava amb els homes que l’assetjaven per visibilitzar el masclisme patit al carrer.

“La selfieno deixa de ser un autoretrat amb una dimensió nova, la de l’ara i aquí, i la de compartir-ho tot amb el nostre entorn”, explica Longobardi, que afegeix que “el primer autoretrat es remunta al 9.300 aC, quan l’home va bufar pols sobre les seves mans i va crear la seva primera representació artística”. Segons la comissària, la mostra “ajuda a obrir la mirada i treu els prejudicis que es puguin tenir sobre el fenomen selfie”.

L’exposició és fruit del projecte BCNSelfies!, que el 2017 va organitzar diversos concursos durant la Nit dels Museus i a les festes de Sants, i de la col·laboració amb l’ARA, que l’estiu passat va elaborar una sèrie d’articles sobre l’autoretrat al llarg de la història.