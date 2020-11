Els dissenys que et salvaran del covid

L'enginyer Ignasi Plaza i els seus col·legues de Protify només van necessitar 24 hores des que va començar l'estat d'alarma al març per tenir enllestida la primera versió del respirador OxyGEN per combatre l'emergència sanitària. Més endavant es va popularitzar perquè es va produir a la cadena de muntatge de Seat, però la primera versió és feta de la fusta d'una de les dues parets del seu estudi, perquè no podien disposar de materials a causa del confinament. Ara es pot veure al Museu del Disseny juntament amb altres de posteriors dins l'exposició Emergència! Dissenys contra la covid-19.

L'evolució dels respiradors OxyGEN / CÈLIA ATSET

"Vam veure que les coses eren serioses quan vam veure que a Itàlia treien els cadàvers en camions", afirma Ignasi Plaza. El respirador va ser tot un èxit –es va fer en 70 països i en el moment més àlgid de la producció va arribar a involucrar 5.000 persones– i és l'estrella de l'exposició, que inclou una cinquantena de projectes entre els quals hi ha mascaretes i altres materials de protecció, com els que van confeccionar els modistes Josep Abril i Míriam Ponsa. També elements de senyalització i cartells, com el de la passada edició de les Festes de la Mercè.

Màscares de busseig adaptades pel covid al Museu del Disseny / CÈLIA ATSET

Un altre dels objectes més coneguts és la màscara de busseig adaptada perquè els sanitaris la poguessin portar. "No hi havia mascaretes ni prou respiradors, i el sector del disseny es va posar a ajudar. Les peces són un exemple de com produir aquí, i la impressió 3D ha demostrat ser molt útil", afirma Teresa Bastardes, la cap de les col·leccions del museu i la comissària de la mostra juntament amb el conservador de disseny de producte Rossend Casanova. "Amb l'exposició ens interessa explicar a la ciutadania que el disseny no és allò car, bonic i elitista, sinó que ens pot ajudar en el dia a dia", subratlla. Precisament una de les constants del Museu del Disseny des que va obrir el 2014 és "la reflexió sobre el paper social del disseny", com diu la directora de la institució, Pilar Vélez.

L'exposició forma part de la Barcelona Design Week d'enguany, en cartell fins al dia 26, que s'ha mantingut malgrat el covid. Una novetat és la voluntat de crear un pont de disseny entre Barcelona i Madrid, que enguany es concreta amb l'exposició Pont Madrid-Barcelona / Reflexions entorn les ciutats del futur al Dhub. També inclou el cicle del FAD El gènere del disseny i el lliurament dels Premis Premis ADG, durant el qual es farà un reconeixement anticovid. Fora del Museu del Disseny i el FAD, la Barcelona Design Week inclou la primera edició del projecte Viure l'arquitectura, que té com a protagonista la rehabilitació d'un habitatge d'un edifici icònic d'Oriol Bohigas, David Mackay i Josep Martorell dels anys 70.