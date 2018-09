Aurora Rosales i Clara Rodríguez dirigiran temporalment el Teatre Lliure

Aquest divendres al migdia s'ha reunit el ple del patronat del Teatre Lliure per decidir quin ha de ser el futur immediat del Teatre Lliure, arran de l'anunci de la dimissió de Lluís Pasqual l'1 de setembre passat, al cap de dos mesos d'haver-se obert la polèmica per les acusacions de despotisme contra el director.

Tal com va avançar fa una setmana la junta de govern, es crearà un concurs públic obert a Europa que serà escollit per un jurat que inclourà persones vinculades al Lliure i d'externes. A finals d'octubre o principis de novembre sortirà el concurs i la composició del jurat, que escollirà la junta de govern. Mentrestant, hi haurà un règim de direcció transitòria que portaran les actuals adjunta de direcció, Aurora Rosales, i la subdirectora, Clara Rodríguez, que s'ocuparan de la part artística i de la gerència, respectivament. El nou director o directora podria arribar al Lliure entre gener i abril del 2018. Queda pendent saber qui programarà l'inici de la temporada següent. "No vull fer una línia artística, sinó donar continuïtat perquè qui entri pugui programar una temporada amb condicions. Si ve al febrer té temps", ha dit Rosales. Durant aquest període d'interinitat la junta de govern es reunirà amb les directores cada mes.

Sobre aquest curs, Aurora Rosales ha explicat que cau del cartell de la temporada només l'obra de Lorca que havia de dirigir Lluís Pasqual i els monòlegs que també havia de dirigir ell. "Una mica de tranquil·litat", ha dit Rosales, assegurant que el teatre continuarà funcionant amb normalitat. Núria Espert també ha declinat participar en 'El pan y la sal' argumentant que té altres assajos i serà substituïda per Maria Galiana. Rosales i Rodríguez van entrar al teatre amb Lluís Pasqual, i han afirmat que continuaran treballant com fins ara. "És trist que no hi sigui Pasqual, però la temporada és la de Pasqual", ha dit Rosales.

"El debat és en què ens hem equivocat perquè hàgim arribat fins aquí, què ha passat perquè en Lluís Pasqual hagi dimitit", ha dit Gomis, que ha explicat que l'exdirector ja havia volgut plegar a finals de juliol, tot i que va intentar convèncer-lo perquè continués. "Diversos membres del patronat vam insistir-li que no dimitís i que trobaríem fórmules per resoldre els petits problemes que haurien sorgit", ha dit. La junta i el patronat no van rebutjar la seva dimissió. "En Lluís ens diu que té la sensació que no pot continuar al capdavant del teatre perquè no se sentia suficientment secundat per encarar una acusació de les xarxes i els mitjans sobre uns abusos que sempre ha negat i continua negant. I nosaltres assumim que és així", ha defensat Gomis. Sobre l'acusació de Pasqual que el Procés hagi motivat en part la crisi, Gomis ha defensat el Lliure com "una plataforma oberta a tot".

L'informe de riscos laborals que van demanar els treballadors del teatre continua el seu curs i es podria tenir en tres mesos. "Després d'això adoptarem les mesures que calguin". "Intentarem fer pinya en aquesta situació", ha demanat Gomis als treballadors.

Rosa Maria Sardà, possible dimissió

Dins el patronat hi ha hagut "diferències" sobre tota aquesta crisi, ha dit Gomis. I ha apuntat que hi podria haver dimissions, en concret la de Rosa Maria Sardà, que és qui ha manifestat la seva incomoditat i ha abandonat la reunió. "No seria bo que hi hagués una crisi de patronat", ha dit Gomis, i ha apel·lat a la responsabilitat d'aquest organisme. També ha dit que hi ha hagut unanimitat en el fet que el teatre ha gaudit de "bona recepció crítica, èxit de públic i una temporada molt atractiva".

El president del patronat, Ramon Gomis, ha afirmat que els detalls del concurs s'han de tancar. Tot i això, ha especificat que han buscat la manera per poder fer un concurs sense canviar-ne els estatuts, perquè requeriria massa temps. Fins ara la junta de govern proposava un nom al patronat; en aquest procés el que passarà és que la junta de govern farà de transmissora de la proposta o les propostes del jurat del concurs. Ara per ara descarta que s'obri el concurs fora d'Europa per una "qüestió de terminis". El mandat del pròxim director serà previsiblement de quatre anys.

Nous estatuts

Més enllà de la crisi immediata, el patronat es planteja com a objectiu "repensar el Lliure per a la dècada que vindrà". Hi haurà una comissió de set persones que faran una proposta de "com ha de caminar el Teatre Lliure, tenint en compte la seva història". Això implicarà "uns nous estatuts de la institució, que inclouria una nova selecció artística del teatre i mecanismes per garantir transparència, paritat, respecte a l'ecosistema... coses que ara hem de tenir en consideració", ha explicat el president del patronat, Ramon Gomis. Un altre aspecte que caldrà abordar és la renovació del patronat, que té membres vitalicis i no té limita mandats al president.

Ramon Gomis ha lamentat no haver ofert cap roda de premsa posterior a la reelecció de Lluís Pasqual ni tampoc després de la polèmica. "L'opinió pública volia més informació", ha reconegut. Gomis ha lamentat la crisi que ha afectat Lluís Pasqual, "amic, fundador del Lliure, que és a l'ADN del Lliure". "Hem d'entendre el Lliure per entendre la seva singularitat", ha dit, que implica molt de pes de la professió teatral al patronat.

A la reunió, presidida per Ramon Gomis, hi han assistit artistes històrics i fundadors del teatre que formen part del patronat com Imma Colomer, Rosa Maria Sardà, Jordi Bosch, Fermí Reixach, Guillem-Jordi Graells, Antoni Sevilla, Frederic Amat, Pere Arquillué, Àlex Rigola i personalitats com Jordi Sellas, Anna Veiga, Joan-Anton Benach i Antoni Dalmau. També els representats de les institucions que el subvencionen, l'Ajuntament de Barcelona (Joan Subirats), la Generalitat (Laura Borràs), el ministeri de Cultura (Amaya de Miguel de l'INAEM) i la Diputació de Barcelona (Oriol Lladó). Gomis ha destacat la participació de tot el patronat i de les institucions.