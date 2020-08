'White House Farm', un 'true crime' de ficció a l'anglesa

'White House Farm'

De Kris Mrksa, Giula Sandler i Paul Whittington per a ITV. En emissió a Starzplay

L'escena recorda la de l'assassinat de la família Clutter a Kansas que va immortalitzar Truman Capote al llibre A sang freda. En una residència rural d'Essex, als anys vuitanta, apareixen assassinats els Bamber, el matrimoni sexagenari que hi vivia, la seva filla Sheila i els dos nets bessons Daniel i Nicholas, de tot just sis anys, que hi passaven el cap de setmana. L'altre fill de la parella, Jeremy Bamber (Freddie Fox), és qui ha avisat la policia. Però aquí tot sembla apuntar que la Sheila, diagnosticada d'esquizofrènia, ha disparat contra la resta de membres de la família i després s'ha suïcidat. L'escopeta reposa sobre el seu braç, juntament amb una Bíblia.

La primera investigació de la policia a l'escenari del crim confirma la hipòtesi: no hi ha indicis a primera vista que cap persona hagi entrat en una casa que estava tancada per dins. Mentre el cap de policia Thomas Taff Jones ( Stephen Graham forçant un accent gal·lès que li ha suposat més d'una crítica) es decanta per aquesta versió dels fets i espera tancar ràpid el cas, un altre agent del seu equip, Stan Jones (Mark Addy), no ho veu clar. Alguna cosa grinyola en tot plegat...

La massacre a la granja White House va aixecar una gran polseguera al Regne Unit en el seu moment, però aquí es poc coneguda, la qual cosa potencia el suspens de la sèrie. Aquesta producció de la ITV escrita per Kris Mrksa i Giula Sandler, i dirigida per Paul Whittington, ressegueix de la mà del policia Stan Jones una investigació amb tants forats com girs dramàtics. Els Bamber i el seu entorn resulten tenir algunes peculiaritats que amaneixen la intriga. La mare era una fanàtica religiosa que obligava els nets a resar en contra de la seva voluntat. L'exmarit de la Sheila i pare de les criatures culpa la sogra de la malaltia de la noia, una exmodel de vida turmentada que, tanmateix, ningú veia capaç d'assassinar els propis fills. El germà supervivent, Jeremy, manifesta unes actituds inquietants malgrat acabar de perdre tota la família en una massacre, i sembla encantat de ser el nou propietari de la pròspera hisenda familiar. Mentre que la seva parella, Julie (Alexa Davies), es mostra insegura i ressentida per les possibles infidelitat del noi. Els cosins que viuen a la casa del costat tampoc es creuen la teoria que la Sheila matés els parents i indaguen pel seu compte. Serien els principals beneficiats que el Jeremy fos acusat d'assassinat...

White House Farm desplega amb eficàcia els mecanismes d'un true crime de ficció i presenta aquell sòlid acabat de producció de les minisèries britàniques. A través de sis episodis encomana la curiositat d'anar sabent els detalls que fan variar la perspectiva sobre el cas. Els guionistes extremen de manera un pèl simple el conflicte entre el cap de la policia que es nega en rodó a investigar més a fons el crim i acumula una sèrie de nyaps, i l'agent responsable que intenta fer bé les coses. Com qualsevol true crime, White House Farm posa en evidència les relliscades de la primera investigació policial i els prejudicis a l'hora de carregar-li el mort a una dona jove amb una malaltia mental. En canvi, aposta amb massa convicció per la que serà la decisió final de la justícia, sense explorar a penes la zona d'ombres que envolta la hipòtesi que s'acaba donant per bona. L'únic apunt de dubte el llança el poli dolent quan deixa anar una gran veritat: el fet que algú es comporti com un imbècil arrogant i egoista no el converteix necessàriament en un assassí.