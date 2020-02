El film de terror 'El hombre inivisible' i quatre crítiques més pel cap de setmana

'El hombre invisible'

L'assetjament en forma de 'thriller' de terror

Els monstres dels estudis Universal, que han mort i ressuscitat periòdicament des de fa quasi un segle, havien de poblar una sèrie de blockbusters multimilionaris tallats sota el patró d'acció i fantasia de Marvel Studios. Després del fracàs de La mòmia protagonitzada per Tom Cruise, però, l'home invisible s'ha passat al low cost de l'astuta productora Blumhouse ( Paranormal activity , Sinister ). Continuar llegint.

'La famosa invasión de los osos en Sicilia'

Una delícia animada per a tots els públics

El conte de Dino Buzzati al voltant d'una comunitat d'óssos que envaeix Sicília a la recerca del cadell desaparegut del seu governant serveix de base al debut en el llargmetratge del dibuixant Lorenzo Mattotti. Els responsables del film hi han afegit un marc narratiu en què dos contacontes expliquen la primera part de la història a un vell os que, per la seva banda, en narrarà el desenllaç. Continuar llegint.

'The Gentlemen. Los señores de la mafia'

Guy Ritchie vol sofisticar-se

n una escena de The Gentlemen. Los señores de la mafia , el llefiscós i malparlat detectiu/paparazzi a qui dona vida Hugh Grant explica com el gàngster Mickey Pearson (Matthew McConaughey) va resoldre una reunió amb un rival a cops de pistola i bales. Un instant de violència brutal visualitzat de manera excitant… fins que el lloctinent de Pearson, encarnat per Charlie Hunnam, interromp el relat amb una esmena, argumentant que el seu cap no sol recórrer a mètodes tan expeditius sinó que prefereix la retòrica. Continuar llegint.

'Especials'

Una pel·lícula amb res d'especial

Quan es diu que el cinema és una qüestió de moral el que es vol subratllar és el fet que les decisions que pren un/a cineasta revelen el seu posicionament enfront del món. Per això, quan Nakache i Toledano, mestres de la feelgood movie europea –o pel·lícula bonrotllera , terme popular en reunions de departaments de màrqueting–, fan un film sobre l'autisme jerarquitzant els seus protagonistes i col·locant en primera línia els abnegats treballadors socials en comptes de les persones autistes o les seves famílies, una ha de preguntar-se'n els motius. Continuar llegint.

'Cuestión de justicia'

Un drama judicial enlairat pel talent de Michael B. Jordan

Ambientada entre finals de la dècada dels 80 i principis dels 90, Cuestión de justicia explica la història real de l’advocat afroamericà Bryan Stevenson (interpretat per Michael B. Jordan, també productor del film), que poc després de graduar-se a Harvard es va proposar revocar la injusta pena de mort dictada per un jutge d’Alabama contra un home negre (Jamie Foxx) acusat de segrestar i assassinar un noia blanca. Continuar llegint.