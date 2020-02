'Sinónimos', la història d'un israelià que fuig del militarisme i topa amb un París intolerant, i quatre crítiques més

'Sinónimos'

Un noi conquereix París tot fugint del militarisme israelià al film triomfador de la Berlinale

El cinema de l'israelià Nadav Lapid captura l'atenció de l'espectador per la seva esplendor estilística, una exuberància audiovisual que converteix cada escena en una aventura per als sentits. Tanmateix, aquest caràcter hipnòtic és només la punta d'un iceberg fílmic que apunta cap a una certa alquímia dels significats. I és que les pel·lícules de Lapid semblen exposar de manera transparent, gairebé òbvia, les seves tesis –centrades en la fractura de la identitat nacional israeliana–, però alhora apareixen tocades per misteris insondables, per preguntes sense resposta, per rampells expressius en què la ideologia es troba amb la poesia. Continuar llegint.

'El huevo del dinosaurio (Öndög)'

Estepes infinites i vides en resistència

Mongòlia és un dels països més grans del món: el seu territori va des de Rússia a la Xina travessant una bona part de l’Àsia Central. Malgrat l'extensió, els costums i les formes de vida d'una part dels habitants estan condemnats a desaparèixer, devorats per l'avenç de la imparable industrialització xinesa i l'economia global. Continuar llegint.

'Casanova, su último amor'

L'únic fracàs del llibertí venecià en un film d'època un pèl tebi

Es va enamorar mai Casanova? La nova pel·lícula de Benoît Jacquot imagina el famós llibertí ja retirat al castell de Duchcov, on conversa amb una jove deixeble al voltant d'aquesta qüestió: l'ocasió en què una dona se li va resistir. Així, la narració retrocedeix a l'exili londinenc del venecià, quan ja a la quarantena llarga es pren la vida amb una certa calma. L'actor Vincent Lindon encarna un Casanova més observador i taciturn que no pas galant i fogós. Continuar llegint.

'Crimen a contrarreloj'

Un 'thriller' fantàstic on un plec en el temps pot resoldre un crim

A l’inici de Crimen a contrarreloj veiem com en Jack juga amb la seva neboda Ashley a completar un dibuix per torns, un senzill ritual lúdic que posa de manifest la complicitat entre els personatges. Poc després, la noia i els seus pares apareixen morts en estranyes circumstàncies, devastant el món d’en Jack. Continuar llegint.

'Sonic: la película'

El xou de Jim Carrey i l'eriçó blau ultraveloç

La millor època del cinema familiar d'aventures fantàstiques van ser els anys vuitanta, quan es van establir els cànons per fer-ho bé i es tractava els nens amb afecte i honestedat. La primera pel·lícula protagonitzada per Sonic, el famós personatge que la marca de videoconsoles Sega va crear el 1991 per competir amb el Mario de Nintendo, recupera modestament l'esperit de clàssics com E.T., l'extraterrestre i El vol del navegant. Continuar llegint.