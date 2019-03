Cinc crítiques per triar la pel·lícula de la setmana

‘DOLOR Y GLORIA’

Pedro Almodóvar, un cineasta en crisi a la recerca del temps perdut

En les profunditats d’una piscina, un cineasta marcat per cicatrius interiors i exteriors (Antonio Banderas) s’entrega a un dolç viatge memorístic per la seva infantesa en què la mare (Penélope Cruz, en una relectura del seu paper a 'Volver') renta la roba al riu amb un detergent natural que atreu l’atenció d’uns peixos "saboners”. Aquest evocatiu episodi, imbuït del pes agredolç de la nostàlgia, dona la benvinguda a l’espectador de 'Dolor y gloria', la commovedora i meditativa culminació del prolongat periple de Pedro Almodóvar per les aigües de l’autoficció.... Continua llegint

'NOSOTROS'

Jordan Peele i el malson de veure-hi doble

“De debò que tens por d’una família?” Aquesta pregunta, formulada per un dels protagonistes de 'Nosotros', resumeix un dels trets més intel·ligents de la segona pel·lícula de Jordan Peele: quatre desconeguts -un pare, una mare, una filla adolescent i un fill petit- es planten a la porta de casa dels protagonistes, que dubten si considerar-los una amenaça o un reflex, ja que, al cap i a la fi, “són com nosaltres”... Continua llegint

'VOSOTROS SOIS MI PELÍCULA'

De com es va gestar l'afer Wismichu

L'enrenou al voltant de l'estrena de 'Bocadillo' de Wismichu al Festival de Sitges es va justificar per la inclusió de tot aquell muntatge en un “film de debò”. Ara s'estrena el títol en qüestió, el nou projecte de Carlo Padial després d' 'Algo muy gordo'. En primera instància, 'Vosotros sois mi película' funciona com un 'making of' d'aquella projecció on, a partir de desvelar les estratègies pròpies del fals documental utilitzades per vendre 'Bocadillo', es voldria posar en evidència l'actitud d'una indústria del cinema que va com boja per capitalitzar l'èxit dels 'youtubers'... Continua llegint

'THE DIRT'

La increïble història de Mötley Crüe convertida en un telefilm de sobretaula

El 'hair metal' va ser el pal del rock dur que va dominar les llistes d’èxits a la segona meitat dels anys 80. L’estil es va caracteritzar per bandes masculines d’estètica andrògina i pentinats impossibles que combinaven guitarres afilades amb unes melodies pròximes al pop. Els 'heavys' clàssics es reien d'ells, però la seva idiosincràsia, autodestructiva i excessiva, va portar el lema 'sexe, drogues i rock‘n’roll' a un altre nivell... Continua llegint

'FUNAN'

La dignitat d’una família durant el règim dels Khmers Rojos

El genocidi cambodjà a mans del règim dels Khmers Rojos va comportar la desaparició de més d’un milió sis-centes mil persones d’una població total de gairebé 8 milions. És a dir, entre el 1975 i el 1979 van ser assassinats prop del 20% dels habitants d’aquest país del Sud-est Asiàtic i, malgrat que aquestes esgarrifoses xifres semblen llunyanes, cal recordar-les a l’hora d’escriure sobre la magnífica pel·lícula d’animació 'Funan' ... Continua llegint