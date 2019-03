Cinc crítiques per triar la pel·lícula de la setmana

‘MAYA’

Mia Hansen-Love viatja a l'Índia a la recerca de la vida

El cinema de la francesa Mia Hansen-Love acostuma a indagar en la intimitat de les crisis personals i, per això, els seus personatges estan sempre en moviment, potser perquè en pantalla no hi ha res que s’assembli tant a la vida com veure una persona en trànsit d’un lloc a un altre. “No tinc cap intenció de parlar del que ha passat. Prefereixo l’acció a les paraules”, diu al cap de pocs minuts d’arrencar Maya el seu protagonista... Continua llegint

'MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA'

Mamoru Hosoda i els espectres de la infància

Mai és fàcil acceptar l’arribada del futur, sobretot si ets fill únic. Això és el que li passa al petit Kun quan neix la seva germaneta Mirai (el nom de la qual significa, justament, futur en japonès). De la nit al dia, els pilars de la seva vida trontollen, i es veu obligat a compartir atencions i espai amb una criatura que ni tan sols li serveix de companya de joc... Continua llegint

'BEAUTIFUL BOY'

Carell i Chalamet contra el fantasma de l’addicció

Guiada per un anhel testimonial i una funció de servei públic, Beautiful boy situa la guerra contra les drogues en un escenari inesperat: una família acomodada que veu com el fill pròdig cau en les urpes alienants de l’addicció més extrema. Una situació que ja va abordar de manera col·lateral Traffic, de Steven Soderbergh, i que el belga Felix van Groeningen encara des d’una perspectiva honesta i intimista... Continua llegint

'EL NIÑO QUE PUDO SER REY'

Fantasia artúrica moderna

Hi ha pel·lícules que sense buscar-ho estableixen diàlegs potents entre elles. És el cas d’ El niño que pudo ser rey, de Joe Cornish ( Attack the block ), i la recent Glass, de M. Night Shyamalan, dos films que fan servir la fantasia i la imaginació com a armes revolucionàries, superpoders que serveixen per raonar lliurement i per millorar i transcendir el món tenebrós en què vivim... Continua llegint

'TRIPLE FRONTERA'

‘Thriller’ d’atracaments enmig d’una selva hostil

Netflix ha sigut la destinació final de Triple frontera, un projecte del guionista Mark Boal que ha fet tombs per diferents productores fins a aterrar a la plataforma digital. El perfil dels protagonistes d’aquest thriller, un grup de militars que no aconsegueixen readaptar-se a la vida civil, recorda en part el d’ En terra hostil... Continua llegint