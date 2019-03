'Dumbo' i quatre crítiques més per triar la pel·lícula de la setmana

‘DUMBO’

Disney i Tim Burton a la recerca de l'originalitat perduda

La nova versió de 'Dumbo', que arriba produïda per Disney i dirigida per Tim Burton, podria interpretar-se com una tornada als orígens. D’una banda, suposa el retorn de Burton a la factoria que va acollir els seus primers curtmetratges ('Vincent' i 'Frankenweenie'), i es tracta, també, evidentment, del 'revival' d’un dels grans èxits de la casa del ratolí Mickey. Un conjunt de mirades al passat que, afortunadament, s’allunyen de la idea del 'remake' prefabricat i apunten a la recerca d’una originalitat perduda.... Continua llegint

'CONOCIENDO A ASTRID'

Qui va ser la mare de Pippi Calcesllargues?

Aquest sensible film de la cineasta sueca Pernille Fisher Christensen parteix d'una proposta suggeridora: invocar un dels personatges més populars de la literatura infantil, la indomable Pippi Calcesllargues, a través del retrat detallat de la seva autora, Astrid Lindgren. 'Conociendo a Astrid' transcorre anys abans que apareguessin impreses les aventures de la nena pèl-roja que vivia amb el seu cavall de taques i el seu mico tití... Continua llegint

'NACION SALVAJE'

Ràbia femenina i adolescent contra la violència masclista

Sam Levinson actualitza a 'Nación salvaje', film adolescent tenyit de ràbia femenina, l’imaginari lligat a la caça de bruixes en un poble nord-americà qualsevol d’avui en dia que es diu... Salem. A través de la narració de la noia protagonista, Lily Colson, amb una estètica a mig camí entre un videoclip de la MTV i una comèdia adolescent alternativa, el film mostra com una comunitat respon amb una explosió d'odi masclista a la revelació dels secrets dels habitants filtrats a les seves xarxes socials... Continua llegint

'LA CAÍDA DEL IMPERIO AMERICANO'

Els dards ja no tan enverinats de Denys Arcand

A punt de complir 78 anys, la mala llet del cineasta quebequès Denys Arcand no ha minvat gens ni mica amb el pas del temps. Més aviat al contrari, perquè a 'La caída del imperio americano' torna a emprendre la croada personal contra els mals del món postmodern que va iniciar ara ja fa tres dècades amb 'El declivi de l'imperi americà' (1986) i que va continuar amb 'Les invasions bàrbares' (2003) per dir-nos que, amb l’arribada del segle XXI, la hipocresia social que amenaçava Occident s’ha convertit en un fet quotidià... Continua llegint

'LAS INVISIBLES'

Una 'feel good movie' que activa les connexions cinèfiles

Quan veus una pel·lícula i se t’activen les connexions (els 'links', en diríem ara) amb referents diversos pot ser divertit. Sumar i restar, un polsim d’això i salpebrat d’això altre. 'Las invisibles' explica les peripècies d’un grup de dones en risc d’exclusió social i les assistentes socials que s’ocupen d’elles. Hi ha un detonant: el centre on treballen està a punt de tancar i s’han d’afanyar per obtenir bons resultats ... Continua llegint