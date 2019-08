'Infierno bajo el agua' i quatre crítiques més per triar la pel·lícula del cap de setmana

'CHICOS BUENOS'

Comèdia adolescent en forma de conte iniciàtic amb la boca molt bruta

Hi ha comèdies que proporcionen plaer amb la contemplació de la construcció d’un gag, sobretot si aquest gag es va formant de manera discreta, fins a l’eclosió hilarant. D’altres, en canvi, provoquen la riallada a través d’una explosió caòtica i inesperada. El pitjor que li pot passar al gènere, de fet, és que se li transparentin els esforços per fer riure, i aquest és, justament, el forat per on perd combustible 'Chicos buenos'... Continua llegint

'UNA ÍNTIMA CONVICCIÓN'

Una revisió de l'afer Viguier en forma de 'thriller' judicial a la francesa

Com si d'un 'true crime' de ficció es tractés, aquest 'thriller' judicial inspecciona fil per randa l'afer Viguier. El cas, molt mediàtic a França, se centra en Jacques Viguier, a qui es va acusar de l'assassinat de la seva dona Suzanne, desapareguda sense més traces l'any 2010. Però el film converteix en protagonista un personatge de ficció, la Nora (Marina Föis), una ciutadana qualsevol que hauria format part del jurat en el primer judici a Viguier i que decideix col·laborar amb la defensa perquè manté l'"íntima convicció" que és innocent... Continua llegint

'ANGRY BIRDS 2: LA PEL·LÍCULA'

Un refrescant film d'animació dominat per l''slapstick' i les paròdies de 'blockbusters'

En un món en què les joguines, els videojocs i les aplicacions de mòbil es transformen en sèries de televisió i pel·lícules, el mínim que podem demanar com a espectadors és que no siguin anuncis publicitaris pensats perquè els nens consumeixen més productes relacionats amb la franquícia de torn. 'Angry Birds 2': La película' no revolucionarà el cinema d’animació modern, però almenys no és un mer 'product placement', sinó una història d’aventures infantils divertida i honesta amb un missatge ben trobat... Continua llegint