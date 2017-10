La crònica de Max Aub sobre els vençuts reviu al Romea

Quan Max Aub (París, 1903 - Ciutat de Mèxic, 1972) va batejar les seves sis novel·les com El laberinto mágico, pensava en el títol com una metàfora de l’Espanya confusa i inextricable de la Guerra Civil i la postguerra que li havia tocat viure. “Les seves històries parlen de gent normal i corrent, amb les seves virtuts i les seves misèries, que està perduda en un país laberíntic”, assenyala el director teatral madrileny Ernesto Caballero. Aquest últim adjectiu, laberíntic, també encaixa com un guant a l’hora de definir la magnitud de la sèrie narrativa. “Fins i tot el mateix Max Aub deia que era una obra embrollada perquè, com a escriptor, no sabia com acabar-la”, diu Caballero.

Per això, transformar les històries d’Aub en un espectacle teatral de dues hores era un exercici de síntesi i un repte dramàtic monumental. El projecte va néixer com un treball d’experimentació del Laboratorio Rivas Cherif de Madrid, on es va elaborar amb les aportacions dels actors i del públic. Ben aviat va saltar al Centro Dramático Nacional (CDN) i, l’any passat, es va estrenar al Teatro Valle-Inclán de Madrid. El muntatge va arreplegar dos premis Max, a la millor adaptació per a José Ramón Fernández i al millor actor de repartiment per a Paco Ochea. Ara el El laberinto mágico s’instal·la al Teatre Romea de Barcelona, on es podrà veure fins al 5 de novembre.

Conscient que no podia abastar tota l’obra d’Aub, José Ramón Fernández va fer-ne una versió amb una quarantena de personatges que interpreten catorze actors. Caballero defineix El laberinto mágico com “un gran mural sobre la Guerra Civil” que Max Aub construeix “amb la voluntat de fer una crònica col·lectiva dels éssers humans”. Tots els personatges són el mirall de persones reals que l’escriptor va conèixer durant la Guerra Civil i la postguerra, que va viure a l’exili. Entre aquests hi ha un metge coix i alcohòlic que està enamorat d’una prostituta, un grup de joves que fan teatre a la universitat i un jutge barceloní que emet sentències des de Montjuïc. Caballero apunta que “la vida d’alguns personatges d’ El laberinto mágico només dura una escena”, mentre que d’altres “travessen tota l’obra”.

Les històries del muntatge s’entrecreuen entre si i mostren, de forma progressiva, com la convivència i la moral col·lectiva van perdent pes a la societat. Segons Caballero, “Aub descriu les derrotes dels vençuts, però ho fa deixant de banda les ideologies i és indulgent i compassiu amb els personatges”. “La seva prosa està plena de sentit de l’humor i d’un to vitalista; no parla des del ressentiment”, assegura el director madrileny.

El text i les interpretacions dels actors se situen en la primera línia del muntatge, que reprodueix més de cinquanta espais escènics amb una escenografia molt senzilla feta a base de sacs de sorra, cadires i un llit. Amb aquesta decisió, Caballero ha volgut dotar les paraules i les reflexions amb tot el pes de l’espectacle, que, assegura, encara és vigent avui. “Aub s’anticipa a problemes candents i actuals”, afirma el director, per a qui El laberinto mágico avui “pot fer pensar sobre els fracassos col·lectius i les conseqüències de grans confrontacions”.