‘La cuina de Picasso’, l’exposició més visitada el 2018 a Barcelona

Una exposició sobresurt entre les que es van poder veure l’any passat als museus barcelonins: La cuina de Picasso. Es tracta d’un projecte inèdit del director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon, sobre el paper del menjar en l’art del malagueny, que va tancar les portes amb la xifra rècord de 210.402 visitants, la més elevada de tots els museus que desglossen les seves xifres de visitants. Tot i així, la xifra de públic al Picasso va tornar a baixar una mica per segon any consecutiu i es va quedar en 972.854 persones, un 6,5% menys que el 2017.

En el rànquing de museus més visitats, però, hi ha poques variacions: enguany la Pedrera, amb 1.160.985 visitants (amb una davallada mínima de 21.541 persones respecte al 2017), supera per poc el Born Centre de Cultura i Memòria, que va rebre 1.140.109 visitants. Cal dir que en el primer cas sumen els visitants de l’edifici i de les exposicions; en el segon, compten tots els visitants que entren al recinte (gratuït) i, a través d’una enquesta aleatòria, calculen el percentatge de persones que només creuen el mercat i les resten. És probable que al top s’hi situïn els Museus Dalí, però encara no han fet pública la xifra de visitants.

Com en el cas de La cuina de Picasso, el públic respon amb ganes a les exposicions que combinen la recerca i l’atractiu d’un gran nom. En aquest sentit, l’any passat va estar ple de propostes sucoses, algunes de les quals encara estan en cartell, com l’exposició de Jaume Plensa al Macba, que ha rebut 31.542 visitants durant el mes de desembre i encara allargarà fins al 22 d’abril; i Stanley Kubrick, al CCCB, que entre el 24 d’octubre i l’últim dia de l’any va rebre va rebre 60.470 persones.

Al CaixaForum, Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre és un gran èxit: estarà en cartell fins al dia 20, i amb 152.087 visitants ja ha superat l’exposició més vista de l’any passat, Faraó. Rei d’Egipte. Al CaixaForum preveuen que Toulouse-Lautrec tanqui amb uns 190.000 visitants. A la vista d’aquestes xifres -si bé deuen tenir pressupostos més generosos i compleixen una altra missió-, no és exagerat dir que les exposicions del CaixaForum juguen en una altra divisió respecte a les dels museus públics. De fet, el centre es va recuperar de la baixada del 2017 i va acabar l’any amb 863.605 visitants, un 15,4% més que el 2017.

Al Museu Nacional d’Art de Catalunya també van consolidar el seu creixement continuat, amb un lleuger increment del 3%, amb 891.346 visitants. El 2018 va ser un any especial, al MNAC, ja que van inaugurar una nova presentació de la col·lecció de l’art del Renaixement i el Barroc i van tenir en cartell Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol, que combinava la tesi personalíssima d’Estrella de Diego amb l’atractiu blockbuster de l’obra de Salvador Dalí. Tot i així, la col·lecció permanent segueix sent el principal imant; les exposicions temporals van rebre 197.589 visitants.

Els contemporanis creixen

Els dos centres degans de l’art i la contemporaneïtat a Barcelona, el Macba i el CCCB, van acabar l’any amb dades positives. Tot i l’afectació de 16 dies de vaga dels treballadors de Ciut’art, el Macba va tancar l’any amb un 27,7 % més de públic que el 2018, 331.694 visitants. Els responsables del museu atribueixen l’augment de públic a la gratuïtat dels dissabtes a la tarda i la bona acceptació que han tingut les activitats extraordinàries que organitzen amb el patrocini d’Uniqlo, a més de la nova presentació de la col·lecció permanent, que va rebre 77.691 visitants des del 4 d’octubre. Al CCCB també van tancar l’any amb un 21,25% més de públic, 429.818 visitants. Cal tenir en compte l’esperit híbrid del centre: la meitat dels visitants corresponen a les exposicions i la resta a activitats, debats i usuaris dels arxius. A La Virreina, el públic també ha pujat notablement, un 38,4%, de 88.920 visitants a 123.056, gràcies a les mostres de La fotografia creativa a Catalunya (1973-1982) i de l’arquitectura en relació al flamenc comissariada per Pedro G. Romero.

Una mica per damunt del Macba hi ha la Fundació Joan Miró, que va tancar l’any amb 352.903 visitants, un 7% menys que el 2017. Tot i així, la seva mostra Kader Attia. Les cicatrius ens recorden que el nostre passat és real està considerada una de les millors de l’any pels redactors del portal internacional Hyperallergic. I encara tenen en cartell una altra exposició magnífica, Lee Miller i el surrealisme a la Gran Bretanya, fins al dia 20. Un altre centre barceloní que no acostuma a sortir als rànquings, tot i fer una programació molt selecta, també ha tingut recompensa internacional: a The Guardian consideren l’exposició de Foto Colectania Saul Leiter: a la recerca de la bellesa com una de les 10 millors exposicions de fotografia de l’any.

El conjunt de centres del Museu d’Història de Barcelona va baixar dels 927.288 visitants del 2017 a 814.532 l’any passat. Finalment, la falta d’una exposició blockbuster com la de David Bowie s’ha fet notar al Museu del Disseny, que ha tornat al públic del 2016: ha caigut un 27%, amb 171.163 persones.