“La cultura és la primera de les sobiranies”

“Seguim dempeus!”, proclama el director del Festival Barnasants de cançó d’autor, Pere Camps. Dempeus vol dir defensant un projecte cultural que arriba a la 23a edició programant més de 110 concerts del 26 de gener al 14 d’abril. “Una programació cultural és un acte de sobirania”, afegeix Camps, que aquest any dedica el festival a la commemoració del 15è aniversari de la mort de Manuel Vázquez Montalbán amb un cartell que reprodueix com a eslògan el vers “ Inútil cosmonauta el que contempla estrellas para no ver las ratas ”, inclòs al poemari Pero el viajero que huye (1990). No hi haurà cap concert sobre el creador de Carvalho, però segons Camps el seu esperit crític amara un cartell que inclou noms com Maria del Mar Bonet (que farà tres concerts, inclòs un a Cuba), Joanjo Bosk, Les Kol·lontai, Marina Rossell, Kepa Junkera, Zebda, El Cabrero, Flamaradas, Maria Arnal & Marcel Bagés i Pep Gimeno Botifarra, entre molts d’altres.

“Fem un Barnasants com sempre sabent que la situació del país no és la de sempre”, diu Camps, que reconeix que “no és fàcil programar un festival quan el teu país està intervingut”. “Però els que fem el Barnasants som militants de la cultura, que és la primera de les sobiranies. La cultura és una eina fonamental per defensar la república de cada dia”, afegeix. Com sempre vol dir amb una cinquantena de presentacions de nous treballs discogràfics, amb actuacions arreu del “territori del domini lingüístic català”, concerts especials i un país convidat, en aquest cas l’Argentina.

Els concerts especials comencen fins i tot abans de l’inici oficial, perquè el 20 de gener el Barnasants viatja a l’Alguer. Aquesta preinauguració consistirà en un recital organitzat amb Plataforma per la Llengua que servirà per presentar un llibre-disc de cançons tradicionals alguereses interpretades per nens de l’Alguer i artistes dels Països Catalans com ara Joan Garriga, Pau Alabajos, Carles Belda, Sanjosex, Guillem Roma, Àngel Maresca, Mireia Vives i Borja Penalba. L’espectacle, titulat Mans manetes: l’Alguer, paraules, cançons i veus de minyons, també es podrà veure al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat el 23 de març.

També serà especial Cançó de carrer, un homenatge a Ramon Muntaner que aplegarà Roger Mas, Gemma Humet, Sílvia Comes i Enric Hernàez, entre d’altres. Aquest Barnasants inclou altres homenatges; per exemple, un a Manuel de Pedrolo en l’any del seu centenari a càrrec del cantautor Cesk Freixas, i un concert dedicat als 2.968 anys de resistència amaziga amb el grup de rumba algeriana Gosto BCN i els cantautors Jawad Amazigh i Dani Carola. I coincidint amb el 50è aniversari de les revoltes del 68, del maig francès a la primavera de Praga i a les manifestacions contra la Guerra del Vietnam, Joan Isaac prepara un espectacle pensat com a banda sonora d’aquell moment. Com diu Pere Camps, “la memòria democràtica i la cultura són fonamentals”.

Pel que fa a la presència internacional, destaca sobretot la de Giovanna Marini, referent del folk italià que actuarà al Teatre Joventut de l’Hospitalet el 3 de febrer, i la del grup de Tolosa Zebda, que el 6 d’abril a Luz de Gas oferirà un concert acústic, un format especial per al Barnasants.