La cultura també tremola pel coronavirus

Amb 32 anys d’història, el festival South by Southwest (SXSW) s’ha convertit en l’última dècada en un dels esdeveniments culturals clau dels Estats Units. Durant 8 dies Austin acull en paral·lel un festival de cinema independent –l’únic rival d’entitat que té Sundance–, conferències de diversos àmbits, un festival de noves tecnologies i una gegantina fira musical que ofereix milers de concerts en sales grans, mitjanes i petites escampades per tota la ciutat. Amb més de 230.000 assistents el 2019, el més important del SXSW és, tanmateix, que durant una setmana concentra tot de programadors, productors i distribuïdors que transformen Austin en un hub d’indústries culturals en què es cou el que la gent veurà, escoltarà i jugarà durant l’any següent.

Però no aquest any: divendres a la nit, després d’un formigueig d'anuncis de companyies com Facebook, Amazon i Google que cancel·laven la seva assistència al festival per la por al coronavirus, els responsables van anunciar que es cancel·lava l’edició que havia de començar divendres. La notícia ha deixat en xoc la indústria, els artistes i la mateixa ciutat d’Austin, i encara està per veure com encaixarà el cop el festival: segons explica el director del SXSW, Roland Swenson, l'assegurança del festival preveu cancel·lacions per moltes causes (terrorisme, clima advers, destrucció de propietats) "però no per malalties infeccioses o pandèmies virals".

Però l’anul·lació del SXSW és només una de les moltes notícies preocupants per al món de la cultura que s’estan produint els últims dies. A Itàlia, on hi ha més de 7.000 infectats, el govern ha decretat el tancament de cinemes, teatres i museus, una mesura a la qual es van afegir diumenge els museus del Vaticà, en principi fins al 3 d’abril. A França, Macron va prohibir dijous les concentracions de més de 5.000 persones fins al 31 de maig, una data que després es va moure al 15 d’abril, però diumenge el govern va ampliar la prohibició a les reunions de més de 1.000 persones, sense especificar el final de la mesura. La situació d'incertesa ja ha precipitat la cancel·lació del mercat televisiu MipTV de Canes i l'ajornament a la tardor del festival Cannesseries, que s’havien de celebrar a l’abril. Però la notícia que té la indústria cinematogràfica amb l’ai al cor és la possible cancel·lació del Festival de Canes, que té previst començar el 23 de maig. De fet, ha anat d’un pèl que s’hagi pogut celebrar un dels altres grans festivals europeus, la Berlinale, que va acabar l’1 de març: aquest dilluns, 8 dies després, Alemanya ha anunciat que també prohibeix les concentracions de més de 1.000 persones.

Un altre damnificada de l’epidèmia és l’estrena del nou film de la saga Bond, Sin tiempo para morir: estava prevista per a principis d’abril però s’ha traslladat al mes de novembre. Segons The Hollywood Reporter, el canvi de data comportarà que els ingressos siguin entre 30 i 50 milions d’euros inferiors als previstos, però si no s’hagués pres la mesura l'estudi MGM s’arriscava a perdre un 30% de taquilla mundial, principalment per la paràlisi del mercat xinès, que ha tancat les seves 70.000 pantalles. En canvi, Disney manté l’estrena mundial de la versió en imatge real de Mulan per al 27 de març, tot i que a la Xina no arribarà a les sales fins que els cinemes reobrin. També s’ha hagut de cancel·lar temporalment el rodatge de Missió impossible 7 a Venècia. I fins i tot a Espanya el calendari de cinema s’ha reajustat pel coronavirus, ja que la comèdia produïda per Telecinco Cinema Operación Camarón, que s’havia d’estrenar aquest divendres i ja havia començat la campanya promocional, arribarà finalment als cinemes l’11 de setembre. Els distribuïdors no ho admeten en públic, però els preocupa un tancament de sales similar al que s’ha decretat a Itàlia. I davant el dubte és millor prevenir que curar.

Normalitat en el sector cultural català

A casa nostra el coronavirus no ha tingut de moment impacte en la cultura. No s’ha cancel·lat cap esdeveniment dels pròxims mesos, i festivals com el Primavera Sound (del 3 al 7 de juny) i el Comic Barcelona (del 8 al 10 de maig) asseguren que treballen amb normalitat en les pròximes edicions. "Una altra cosa seria que la Generalitat decretés que no es poden celebrar esdeveniments com el nostre, però nosaltres estem treballant com sempre i ja estem reservant bitllets per als convidats, fins i tot algun del Japó", explica Meritxell Puig, directora general de Ficomic. La situació d’incertesa sí que ha provocat ja la cancel·lació de visites d’autors com ara la dibuixant britànica Posy Simmonds, que acaba de publicar Cassandra Darke. El CCCB, tanmateix, segueix endavant amb la xerrada que l’italià Alessandro Baricco oferirà al centre aquest dilluns i dijous anunciarà els primers noms del festival Primera Persona.

Però totes les previsions quedarien en res si la Generalitat o el govern espanyol activen mesures com les que ja estan en vigor a França i Itàlia o, fins i tot, si la incertesa de la situació internacional provoca anul·lacions de gires o visites. Què passarà si cauen mitja dotzena de caps de cartell del Primavera Sound o el Sónar (del 18 al 20 de juny), seguirien endavant els festivals? Artistes com BTS, Avril Lavigne i Green Day ja han cancel·lat els últims dies gires per l'Àsia i la revista Rolling Stone es preguntava fa uns dies si el coronavirus podia obligar a suspendre el festival Coachella, que en principi se celebrarà del 10 al 19 d’abril a Indio, Califòrnia.

Perilla Sant Jordi?

La gran incògnita és si l’epidèmia del coronavirus podria afectar també la celebració de Sant Jordi, que representa un 15% de la facturació anual del sector del llibre. Ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Barcelona ni el Gremi de Llibreters es plantegen anul·lar la gran festa del llibre. La conselleria de Sanitat assegura que està analitzant cas per cas i que cancel·lar Sant Jordi, ara per ara, no és a l'agenda. El Gremi de Llibreters també treballa amb tota normalitat i prepara el Sant Jordi com s'ha fet altres anys. "Fa més d'un mes que hi treballem, hem fet les compres de llibres, hem entrat les instàncies als ajuntaments i hem confirmat l'assistència dels autors –assegura Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters–. Tot està funcionant amb plena normalitat". De fet, les llibreries no han canviat res aquests dies. Es continuen fent clubs de lectura i xerrades. "Si no rebem cap instrucció de la Generalitat continuarem endavant", assegura la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats.