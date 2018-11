260x366 La cultura que transforma, en un suplement especial La cultura que transforma, en un suplement especial

L'ARA publica aquest diumenge un suplement especial sobre la cultura com a element transformador, a partir d'una proposta de la Fundació Carulla, que la setmana que ve proclamarà el seu premi LLuís Carulla, dotat amb un global de 100.000 euros, a un projecte d'emprenedoria cultural. Aquest any s'hi han presentat 205 propostes, de les quals cinc han quedat finalistes.

El suplement explica aquests cinc projectes innovadors, amb vocació d'incidència social. Es tracta de Bostik Murals (centre estable dedicat a la creació, la reflexió i la difusió de l'art urbà a Barcelona), Monkingame (plataforma de música que permet escoltar i descarregar cançons gratis mentre els artistes guanyen diners), Rock'in (un projecte per portar la música moderna a les aules de secundària com a eina de transformació social i cultural), Traces (una plataforma en línia que fa possible construir la memòria col·lectiva del patrimoni) i Versembrant (una manera d'educar en la igualtat social i fomentar l'esperit crític amb el català com a llengua vehicular).

Titulat 'La cultura que transforma', el suplement també inclou el decàleg sorgit de les jornades Mutare, les opinions de referent, creadors i gestors del món cultural com Àngels Margarit, Toni Casares, Valentí Oviedo, Clara Peya, Ada Vilaró, Jordi Herreruela, Juan Pedro Diotaiuti Parés i Marta Esteve, directora general de la Fundació Carulla.