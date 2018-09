La cultura ‘sound system’ s’organitza a Barcelona

“La música és la nostra religió. Els carrers són la nostra escola”. Aquest és el lema de la Dub Academy Week, un esdeveniment dedicat a la cultura del sound system que se celebrarà en diferents espais de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet des de demà i fins al 15 de setembre. “Ara mateix Barcelona és la ciutat amb més cultura sound system de l’Estat, però encara no hi havia cap festival”, explica Jordi Conejero, un dels membres de l’organització de la Dub Academy Week.

El sound system, que va sorgir a Jamaica als anys 50, no és altra cosa que una manera de compartir la música, en aquest cas amb uns DJ o selectors al voltant dels quals es muntaven festes al carrer, i la competitivitat feia que cada sound system incorporés equips d’amplificació del so més i més grans. El concepte ha evolucionat i s’ha escampat arreu del món, però l’essència és si fa no fa la mateixa: celebrar l’acte de compartir música. Amb aquest mateix propòsit s’organitza la Dub Academy Week, que aplega productors de dub i reggae com els britànics Adrian Sherwood, King Earthquake i Kibir La Amlak, artistes francesos com Damé i Brain Damage i italians com Moa Anbessa, a més del talent local del Sr. Wilson (l’àlies de Xavi Ojeda).

“Actualment hi ha una escena europea molt potent, tant britànica com francesa. Ara com ara portar artistes jamaicans no és una prioritat perquè l’escena europea no hi té res a envejar. Volem mirar primer el que tenim més a prop”, diu Conejero, que a més de formar part de l’equip de la Dub Academy Week també és a l’organització del festival Nowa Reggae de Vilanova i la Geltrú, tot i que les dues iniciatives són projectes independents i sense relació directa més enllà de la dedicació a la cultura d’origen jamaicà.

Aquesta primera edició, que també inclou tallers i conferències, començarà a la Sala Razzmatazz amb Adrian Sherwood, Moa Anbessa, Arise Sound. L’Apolo acollirà dimecres el directe del francès Brain Damage i la col·laboració de Kibir La Amlak amb les brasileres Dawtas of Aya. Dijous, novament a Razzmatazz, serà el torn de Sr. Wilson, King Earthquake i els suïssos O.B.F. I divendres competiran a The Wolf els sound system Jah Militant i Jah Life International.

Cloenda a Santa Coloma

La Dub Academy, lligada al festival Rototom des del 2013, tancarà la setmana dissabte a Les Terrasses de Santa de Coloma de Gramenet amb una jornada de deu hores, de 12 a 22 h, amb Damé, Brigante Records i Greenlight ft. Benjammin i una trobada de sound systems catalans. Serà l’única activitat diürna de la Dub Academy Week, una proposta que Jordi Conejero espera que a poc a poc es consolidi com a “punt de trobada internacional de la cultura sound system ”.