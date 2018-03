El disc d'Ignasi Roda i Mone Teruel cantant Guimerà, amb l'ARA

'ÀÀ' és el títol del CD que es podrà aconseguir amb l'ARA el cap de setmana que ve per només 7 euros. Darrere 'ÀÀ' hi ha Ignasi Roda i Mone Teruel, que canten Àngel Guimerà. El projecte va sorgir arran de les 'Lectures a la fresca' dedicades a Guimerà a Sant Cugat del Vallès, per a les quals Roda va crear un espectacle entorn la poesia de l'autor de 'Terra baixa'.

"La Dolors Vilarasau em va convidar a participar-hi i dirigir alguna obra de teatre -explica Ignasi Roda-. La meva proposta, però, va ser una altra: crear un espectacle entorn la poesia d'Àngel Guimerà. Vaig pensar que seria una bona ocasió per donar a conèixer la faceta lírica d'un escriptor que, sobretot, és valorat pel seu teatre". Ara, amb aquest disc, Roda vol "deixar testimoni" de la banda sonora d'aquell espectacle. Tot plegat són catorze cançons, amb arranjaments de Pep Pladellorens i la veu de Mone Teruel, a més de la de Roda.

