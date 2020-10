L'Acadèmia Catalana de la Música ha presentat al Govern un pla de rescat davant la situació "límit" del sector, que posa en perill la seva continuïtat, segons ha lamentat el seu president, Gerard Quintana. Ha detallat que han registrat una reducció del 75% de l'activitat respecte a l'estiu anterior; també, que un 90% dels músics tenen entre 0 i 10 concerts previstos per a l'últim trimestre del 2020 i un 70% dels músics no tenen cap concert per al 2021. "Volem expressar la nostra inquietud, preocupació i urgència per un dels sectors, que no l'únic, més directament afectats des d'un bon començament", ha dit. Quintana ha afegit que troben a faltar la proporcionalitat en les mesures, que han sigut "massa tardanes i poc efectives".

Quintana ha criticat que tot i la declaració de bé essencial de la cultura, el sector musical, i en especial el d'iniciativa privada, se sent "menystingut", i es troba sense ajuts efectius per rescatar-lo. El sector afirma que tenen un problema estructural endèmic i esperen un marc normatiu que doti de sentit aquesta declaració, que d'altra manera només fa la impressió "enganyosa" de ser la solució, ha afirmat, quan en realitat no es pot fer efectiu. "És molt necessari parlar de la paradoxa d'un bé essencial i el tractament que reben els ensenyaments artístics no prioritzats com a bé essencial", ha afegit.

Un sector desestructurat i desregulat

Quintana ha lamentat la falta d'estructuració del sector i la seva desregulació laboral. Per exemple, ha citat que només un 15% s'han pogut acollir als ajuts extraordinaris perquè era indispensable aportar 15 altes de concerts fets: "Ara, al mes d'octubre, quants músics poden aportar 15 concerts fets?" A més, considera que el sector és molt vulnerable i, a banda, passa per una estigmatització "des del primer moment" de la pandèmia. "Hem de mirar el futur i és incert per a tots. La perspectiva de futur és preocupant. No hi ha una contractació prevista ni un canvi d'actitud pel món municipal", ha manifestat Quintana.

Per la seva banda, el vicepresident de l'acadèmia, Lluís Torrents, ha lamentat que "plou sobre mullat", ja que la crisi està afectant un sector que venia d'una crisi estructural. Gran part del col·lectiu fa set mesos que no treballa. La represa de l'activitat ha sigut "més per qüestió de militància i activisme cultural que no perquè això sigui realment rendible econòmicament", ha dit. "Hem de fer el possible perquè el sector no caigui", ha reivindicat Torrents. Una mesura concreta seria aturar l'endeutament d'autònoms i empreses, ja que "no té sentit" que demanin préstecs per pagar uns impostos per no tenir activitat.

Finalment, el vicepresident Guillem Arnedo ha destacat que la situació dels músics és "absolutament desoladora", perquè la reducció de l'activitat és dràstica, ja des de l'anul·lació del Mobile World Congress. Sobre la represa de l'activitat, ha dit que la remuneració és escassa o directament inexistent. Ha agregat que "a sobre els ajuts que s'han articulat han estat insuficients". "Fins que no tinguem un sector ordenat i estructurat, les ajudes no podran ser viables".