El jutge que va demanar paralitzar l'exhumació de Franco, apartat temporalment del cas

El magistrat José Yusty Bastarreche, que va suspendre cautelarment la llicència d'obres per exhumar les restes del dictador Francisco Franco, ha suspès la seva activitat relacionada amb el cas mentre espera que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid resolgui la recusació que va demanar el govern espanyol. L'executiu espanyol, a través de l'Advocacia de l'Estat, va demanar apartar el jutge del cas perquè el considerava "parcial" per les seves opinions contràries a la Llei de Memòria Històrica, que havia expressat anteriorment en articles de premsa i conferències. Les mateixes fonts jurídiques han apuntat que el magistrat estava obligat per llei a tramitar la recusació i apartar-se temporalment de la causa, encara que han explicat que Yusty Bastarreche encara s'ha de pronunciar per escrit sobre si accepta apartar-se'n definitivament. Serà el TSJ de Madrid qui resoldrà la recusació, i fins aleshores el cas sobre l' exhumació de Franco passarà a mans d'un altre magistrat.

Yusty Bastarreche va acceptar a finals de febrer la petició de mesures cautelars contra la llicència d'obres menors de l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial que autoritzava el govern espanyol a aixecar el paviment de marbre, la llosa de pedra de la sepultura de Franco i traslladar-ne les restes a un altre lloc. Per aplicar les mesures cautelars, Yusty Bastarreche va donar validesa a l'argument del recurs que afirmava que les obres per treure les restes del dictador generaven problemes de seguretat. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va denunciar que el recurs acceptat pel magistrat havia sigut desestimat per set jutjats anteriorment. L'Advocacia de l'Estat, que orgànicament depèn del ministeri de Justícia, va demanar la recusació de Yusty Bastarreche per considerar-lo "parcial". Al·legaven que el magistrat havia qualificat prèviament la Llei de Memòria Històrica "d'afany de venjança i odi dels vençuts a la Guerra Civil en estat pur". Tot i la paralització de la llicència d'obres, l'executiu de Pedro Sánchez va continuar tramitant l'exhumació del dictador. De fet, el govern espanyol va anunciar que traslladaria les restes de Franco del Valle de los Caídos a un panteó del cementiri del Pardo el 10 de juny.

El govern espanyol decideix enterrar Franco el 10 de juny al panteó familiar del Pardo

Polèmica entre Aznar i Calvo

L’exhumació de Franco continua generant molta polèmica. La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha criticat avui l’expresident popular, José María Aznar, per unes declaracions en què assegurava que "alguns volen guanyar 80 anys després guerres que els espanyols han oblidat i estigmes que no senten". La resposta de Calvo ha sigut: "Que digui això a les Nacions Unides, al Congrés de Diputats o al Parlament Europeu".