Neix desDeCasa Fest, un festival en 'streaming' on l'espectador decideix quan val cada espectacle

Són molts els usuaris que expressen a través de les xarxes el seu agraïment a la cultura perquè els ajuda a sobreviure a l’ofec del confinament. Però també són molts els que la consumeixen de manera gratuïta mentre el sector es queixa d’una precarietat que s’ha vist agreujada. Sense anar més lluny, els dies 10 i 11 d’abril hi va haver una protesta col·lectiva en forma d’apagada cultural coordinada. La plataforma cultural Ilerdam Videas ha decidit impulsar un nou festival de música, literatura i arts escèniques, desDeCasa Fest, que proposa un sistema de taquilla inversa. És a dir, segons expliquen els organitzadors, l’espectador decidirà quan val cada espectacle, performance o concert i podrà aportar-hi el que vulgui, pugui o consideri un cop finalitzat l’esdeveniment. Les aportacions del públic aniran destinades directament als músics, a la literatura i arts escèniques a través de les plataformes Bizum o PayPal.

Meritxell Gené, Xavier Baró, Alu Spear, Lauzeta, Eira, Jordi Mestre, Vernal, Javier Solo, Berta Puigdemasa, Antoni Tolmos, Xavier Monge, Mínim o Lo Pardal Roquer són alguns dels noms del cap de setmana del 18 i 19 d’abril amb la música com a gran protagonista. “En principi, el festival estava pensat per a 12 músics, però l’interès que ha generat la iniciativa ha motivat que finalment siguin 18 les agrupacions musicals que oferiran els seus concerts, tot i que el festival està obert a noves incorporacions”, asseguren els organitzadors. El següent cap de setmana hi haurà lectures i dramatitzacions en directe d’autors i actors que donaran a conèixer les seves obres i interactuaran amb el públic que hi vulgui participar.

Les actuacions en viu, d'uns 30 minuts de durada, es duran a terme als comptes d'Instagram dels participants. Posteriorment, es penjaran al canal de YouTube d'Ilerdam Videas i a la p àgina del festival per facilitar-ne la visualització. El tret de sortida serà el cap de setmana del 18 i 19 d'abril amb un programa de concerts i continuarà el cap de setmana del 25 i 26 d’abril.