6 descobertes arqueològiques del 2020

La troballa més important a Egipte: 100 taüts de fusta intactes

Una missió d’arqueòlegs egipcis va trobar 100 taüts de fusta –alguns dels quals amb les mòmies a l’interior– i uns 40 objectes a Saqqara, la necròpolis de l’antiga capital egípcia de Memfis, 30 quilòmetres al sud-oest del Caire, prop del Nil. El més excepcional és que estaven en perfectes condicions de conservació. Els estudis preliminars demostren que els sarcòfags pertanyen a homes d’estat, sacerdots i elits de la 26a Dinastia, de fa més de 2.500 anys.

L'àrea arqueològica de Pompeia, la ciutat destruïda el 79 dC per l'erupció del Vesuvi, no deixa de sorprendre. Aquest dissabte s'ha comunicat la troballa d'un thermopolium, el lloc on se servia menjar i beguda, intacte i decorat i amb restes d'aliments. Hi havia un fragment d'os d'ànec dins d'un recipient, juntament amb porc, cabres, peixos i cargols de terra. En realitat es tractava d'un restaurant take away: era costum dels pompeians consumir aliments i begudes calentes a l'aire lliure.

Apareix un gravat de fa entre 15.000 i 11.700 anys a Ulldemolins

A les Coves del Fem, a Ulldemolins, es va trobar una obra excepcional que els nostres avantpassats prehistòrics van crear fa entre 15.000 i 11.700 anys. Es tracta d'un còdol de la llera del riu on van representar dos cérvols, dos bòvids i dues figures indeterminades. La troballa no tan sols pot donar informació sobre com va ser el pas des de les comunitats caçadores i recol·lectores a les comunitats pageses i ramaderes, sinó que podria demostrar que la cova va estar habitada molt abans del que es pensava.

Quan es va descobrir a l'Espluga de Francolí, els investigadors van assegurar que es tracta del conjunt d'art rupestre més important trobat a Catalunya. Es tracta de més d’un centenar de motius, entre símbols abstractes, signes i representacions figuratives d’animals, principalment cérvols, cavalls i bous. La majoria de les representacions es poden atribuir, pel seu estil, al paleolític superior, més concretament al període magdalenià, ara fa uns 15.000 anys. Hi ha moltes més femelles que mascles. I n'hi ha molts, més de mig centenar d'animals –se'n continuen descobrint de nous–, a més de centenars de figures simbòliques.

Com era l'Edat de Gel a l'Amazones?

La descoberta d'un abric rocós desconegut fins ara a la regió muntanyenca de la Lindosa, a Colòmbia, a l'Amazones, ha meravellat el món. Està ple de dibuixos de fa 12.600 i 11.800 anys; hi ha fauna que fa temps que es va extingir com els mastodonts o els camèlids prehistòrics. Són pintures no tan sols espectaculars, sinó que també poden donar pistes de com eren les comunitats de caçadors recol·lectors i com es van adaptar a uns temps convulsos. La notícia també ha sigut polèmica perquè s'ha venut com una descoberta un lloc que feia dècades que els arqueòlegs colombians investigaven. "Es podria dir que simplement nosaltres vam descobrir una habitació més d’una gran casa”, reconeix Francisco Javier Aceituno, en un malentès propiciat pels mitjans europeus, assegura.

Es descobreix un dels tres refugis de Companys

Al centre neuràlgic de Barcelona es va descobrir un dels refugis que va utilitzar el president Lluís Companys durant la Guerra Civil. Com molts altres refugis, va ser tapiat amb runa pel govern franquista, que temia que es pogués utilitzar com a amagatall de persones o armes. Estava amagat rere un mur del soterrani del Palau de la Generalitat. Aquest refugi connecta amb un altre, que ja es coneixia, situat ben bé sota l'edifici del Govern i que durant la dictadura es va fer servir com a arxiu de la Diputació de Barcelona. Els dos refugis es van construir alhora, entre el novembre del 1937 i el gener del 1938.