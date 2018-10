Un operari descobreix un refugi antiaeri de la Guerra Civil a l'estació de tren de Figueres

Les obres de millora dels accessos a l'estació de tren convencional de Figueres han posat al descobert un refugi antiaeri de la Guerra Civil. Segons avança el setmanari 'Empordà', l'historiador David García Algilaga ja havia alertat de la seva possible existència, però va ser un operari qui va fer la troballa divendres, quan, mentre conduïa una retroexcavadora, va topar amb part de l'estructura de l'espai.

El refugi fa setze metres i mig de llargada i dos d'amplada, i té dues entrades. L'alcaldessa, Marta Felip, ja ha anunciat que l'Ajuntament farà tot el possible per conservar i posar en valor aquest espai, tal com es va fer amb el que es va localitzar a la plaça del Gra.

L'arqueòloga Anna Maria Puig ha explicat que estan tramitant els permisos per fer la intervenció que els permetrà descobrir amb exactitud la data de construcció de l'estructura i veure en quin estat de conservació es troba, perquè ara mateix hi ha molta runa amuntegada. També volen saber si la documentació que es conserva (i que situaria un refugi en aquesta zona) coincideix amb el que s'ha trobat.