El despatx barceloní b720 guanya el premi al millor gratacel per una obra al Brasil

260x366 La Torre Itaim del despatx barceloní B720 / NELSON KON/B720 La Torre Itaim del despatx barceloní B720 / NELSON KON/B720

El despatx barceloní b720 Fermín Vázquez Arquitectos, conegut pel Mercat dels Encants de Barcelona, ha guanyat el premi al millor gratacel de fins a 100 metres que atorga el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) per la Torre Itaim, un gratacel a São Paulo. L'aportació a la construcció sostenible de la façana de ceràmica de colors de l'edifici ha sigut decisiva perquè rebessin el premi. Abans d'aquest guardó, la Torre ja se n'havia emportat d'altres com ara el premi Pini com a millor edifici residencial i l'International Property Awards en la categoria de promoció residencial d'alt nivell. Els premis anuals del CTBUH s'han lliurat a Shenzhen i reconeixen els edificis que fan aportacions extraordinàries en l'entorn urbà i la sostenibilitat.

La Torre Itaim és un edifici amb 123 petits apartaments, d'uns 30 metres quadrats, ubicat al barri Itaim Bibi de São Paulo. El barri d'Itaim Bibi és un districte que està experimentant una profunda transformació del model d'habitatges unifamiliars horitzontals als gratacels, que satisfan la demanda creixent de la pròspera classe mitja-alta del país. A la base del gratacel hi ha àrees comunes com uns pista d'esquaix, una piscina interior, un restaurant i una sala social. L'objectiu dels arquitectes era maximitzar l'espai i la funcionalitat tot i les limitacions volumètriques imposades per la normativa urbanística.