Un diari de còmic: torna l'ARA il·lustrat i amb historietes

L'ARA del còmic abordarà els perills del 'deepfake'

Mariano Rajoy i Carles Puigdemont junts i anant de copes per Waterloo? És veritat el que veuen els nostres ulls? No, no ho és. Però ho podria semblar gràcies a les noves tecnologies 'deepfake', que poden crear materials audiovisuals d'una versemblança màxima capaç d'enganyar l'ull humà, fer passar per veritables algunes imatges i vídeos que no han existit mai i deformar interessadament la realitat. El 'deepfake', una eina que ja s'està fent servir per manipular l'opinió pública, serà el tema del reportatge de portada de l'ARA del divendres 5 d'abril, 'Un món menys real', una historieta que firmaran Manuel Bartual i el dibuixant Javier Olivares. Bartual, escriptor i dibuixant famós per les seves ficcions en forma de fils de Twitter, està acostumat a moure's en un terreny híbrid entre la ficció i realitat; ell firma el guió que il·lustrarà Javier Olivares, historietista guanyador del Premio Nacional de còmic per 'Las Meninas'.

El 5 d'abril, coincidint amb el començament del Saló del Còmic –reconvertit aquesta edició en Barcelona Comic–, tornarà l'ARA especial il·lustrat per dibuixants de còmic, amb totes les informacions del dia acompanyades d'un dibuix o una petita historieta. Com altres anys, col·laboren en aquesta iniciativa de l'ARA autors de totes les generacions i estils del panorama del còmic: Manel Fontdevila, Alfonso Zapico, David Sánchez, Luis Bustos, Cristina Duran, Flavita Banana, Ed Carosia, Laura Pérez Vernetti, Ana Oncina, Genie Espinosa, Pepo Pérez, Laura Pérez, Joan Mundet, Pep Brocal, Lorenzo Montatore, Bea Tormo, Antonio Hitos, Camille Vannier, Conxita Herreros, Alex Fito, Ricard Efa, Alex Gallego, Miquel Ferreres, Juanjo Sáez, Marc Torices i Alexis Nolla, entre d'altres. I la secció de Debat del diari portarà un article del guionista i estudiós del còmic Antonio Altarriba.

A més del reportatge de Bartual i Olivares sobre el 'deepfake', l'ARA especial del còmic inclourà altres historietes originals: una del mestre de l'humor Calpurnio, un reportatge sobre la gentrificació del mirador del Turó de la Rovira a càrrec del periodista de l'ARA Jordi Mumbrú i el dibuixant Sagar Forniés, en la ja tradicional secció gastronòmica de Javirroyo, aquest any proposa fer l''operació biquini' i una crítica de cinema en forma d'historieta de la pel·lícula 'Shazam!' firmada pel crític Joan Pons i el dibuixant Albert Monteys.

El desplegament de l'ARA amb motiu de Comic Barcelona no es limitarà a l'especial del divendres 5 abril. El suplement 'Diumenge' d'aquest 31 de març dedica el seu reportatge de portada a la figura de Stan Lee, el guionista creador de l'univers Marvel i de personatges com els Quatre Fantàstics i Spiderman. Lee és objecte d'una gran exposició retrospectiva al Comic Barcelona que comissaria Toni Guiral, l'autor del reportatge. I el dissabte 6 d'abril, el suplement literari 'Llegim' tornarà a estar íntegrament dedicat al còmic, amb reportatges sobre les intervencions artístiques de dibuixants com Max i Paco Roca de còmic a les parets dels museus, una entrevista a Daniel Clowes i articles i ressenyes d'especialistes en còmic com Álvaro Pons, Elisa McCausland, Pepo Pérez, Gerado Vilches, Jordi Costa i Daniel Ausente, a més de les seccions habituals d'Ignasi Aragay i Eva Piquer.