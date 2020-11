20 milions d'euros per pal·liar el biaix pressupostari de la cultura entre Barcelona i Madrid

Les diferències entre els diners que reben de l'estat espanyol les institucions culturals de Barcelona i les de Madrid són flagrants. En el projecte de pressupostos per al 2021 presentat la setmana passada, per exemple, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) rebrà 2,1 milions d'euros i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) 1,1 milions d'euros de l'Estat, mentre que el Museu del Prado estarà dotat amb 46 milions d'euros i el Reina Sofia amb 38 milions. Per pal·liar aquest biaix, el govern espanyol destinarà 20 milions d'euros a Barcelona en un nou conveni per "recuperar i intensificar la relació amb Barcelona com a capital cultural i científica". Aquesta partida supera la suma total dels pressupostos destinats a les institucions catalanes (16,6 milions d'euros).

"Entre el 2011 i l’actualitat l’Ajuntament ha fet un sobreesforç notable per mantenir la qualitat les institucions de la ciutat", explica el tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats. El nou conveni "reconeix aquest desequilibri i accepta el colideratge de l'Estat amb els grans equipaments culturals de Barcelona", ha afegit. L'Ajuntament està a l'espera de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat i dels pressupostos municipals per decidir com es repartiran els diners i quines institucions se'n beneficiaran.

Subirats ha citat el MNAC, el Macba (en procés d'ampliació), la fàbrica de creació del Poblenou l'Escocesa (pendent d'ampliació) i la Fabra i Coats com alguns dels possibles beneficiats, però ha precisat que "la llista per als Reis és llarga" i que "encara és d'hora per saber la distribució" de la nova partida. Sí que ha concretat que 15 milions d'euros es destinaran "a despesa corrent i activitat", mentre que els 5 milions restants "seran per a inversió". També es desconeix encara quants diners seran per a projectes culturals i quants per a iniciatives científiques. "Hem de parlar amb els dos ministeris per saber quant podem destinar a una cosa i quant a l’altra", ha afirmat Subirats.

Anys enrere, la ciutat havia tingut històricament una partida dels pressupostos destinada a la capitalitat cultural, que preveia la Carta Municipal de Barcelona, i que s'havia acostat als 10 milions d'euros. "A la Carta Municipal es reconeixia que hi ha equipaments de la ciutat que transcendeixen el caràcter local", ha dit Subirats. El nou conveni respon, segons el tinent d'alcaldia, a l'acord entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al qual van arribar en una reunió el 7 de febrer passat.