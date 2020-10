El dinosaure que triomfa més que Picasso i Monet a subhasta

Una criatura del final del Cretaci va trencar rècords de vendes dimarts en una subhasta que també va incloure obres de Picasso, Pollock i Monet. L'esquelet de Tyrannosaurus rex, batejat com a Stan, va tancar la subhasta de peces del segle XX gairebé quadruplicant la seva estimació, ja elevada, de 6,8 milions: va comprar-se per 27 milions d'euros. Hi va haver una guerra d'ofertes telefòniques de 20 minuts entre compradors de Londres i Nova York que va disparar el preu des dels 2,5 milions d'euros fins a l'oferta final, les qual es va endur un comprador no identificat dels Estats Units.



És poc habitual que els arqueòlegs trobin fòssils de tiranosaure tan complets com l'Stan, segons James Hyslop, cap del departament d’instruments científics, globus i història natural de Christie's. I encara és més estrany que aquests esquelets surtin al mercat. L’última vegada que va sortir un exemplar comparable va ser el 1997, quan una T-Rex anomenada Sue es va vendre per poc més de 7 milions (11 milions d'avui, amb la inflació) al Museu d'Història Natural de Chicago.



Canvis a les subhastes

Christie’s de Nova York, davant un mercat de l'art imprevisible per la pandèmia, ha trobat una manera de trencar amb la tradició de les subhastes. Per començar, han organitzat la subhasta a principis d'octubre i així han evitat la data habitual de novembre, que aquest any hauria seguit les eleccions presidencials. Hi haurà una altra gran venda abans de les vacances de desembre. També s'han adaptat a les audiències digitals amb streamings comentats per experts del mercat de l'art, han reduït els gruixuts catàlegs a versions en miniatura i han revisat la posada en escena de la subhasta amb l’ajuda d’una empresa de producció externa, Gradient Films. "No són canvis temporals", va dir Adrien Meyer, president de vendes privades mundials de Christie's.



Aquest esforç també ha implicat col·locar el fòssil de dinosaure entre les pintures impressionistes i modernes. El mes passat, Christie's va redissenyar les seves galeries públiques perquè el dinosaure pogués mirar el Rockefeller Center des de la botiga insígnia de la casa, on es podrà veure fins al 21 d'octubre.

La venda del dinosaure va animar una subhasta que, si no, hauria passat molt desapercebuda. De les 59 obres presentades, 13 no es van poder vendre. A part del rècord de l'Stan, es van fer dos rècords per a obres de Paul Cézanne (25 milions) i Emil Nolde. La subhasta va recaptar en total 289 milions d'euros. El preu més elevat va ser per la pintura 'Untitled [Bolsena]', de 1969, de Cy Twombly, venuda per 33 milions.

Qui és l'Stan?

L'Stan porta el nom del paleontòleg amateur Stan Sacrison, que en va descobrir les restes el 1987. L'esquelet ha passat els últims anys al Black Hills Institute of Geological Research de Dakota del Sud. L'animal fa 4 metres d'alçada per 12 de llargada. És imponent. Durant les últimes dues dècades, els investigadors han teoritzat que les punxades al crani de l'Stan i a les vèrtebres del coll voldrien dir que aquest tiranosaure era un guerrer i que probablement va sobreviure als atacs de la seva pròpia espècie. Els científics també calculen que el dinosaure hauria pesat gairebé 8 tones quan era viu, més del doble que un elefant africà modern.