El director del Barnasants denuncia que el festival està "maltractat per les institucions"

El 24è Festival Barnasants tancarà diumenge amb l'actuació de Judit Nedderman a L'Auditori una edició amb més de 100 concerts, sis produccions especials i una quarantena de presentacions d'àlbums. El director, Pere Camps, ha avançat que l'edició d'enguany haurà reunit uns 12.500 espectadors, els mateixos que l'any passat i una mica lluny d'alguns màxims històrics de 20.000 espectadors. Més enllà de xifres, considera "consolidats" el format i la vocació "de pluralitat", i veu "enfortit" el seu paper de referent internacional en el gènere de la cançó d'autor. La pota llatinoamericana del certamen i el seu desplegament territorial (enguany fins a Tortosa, Vilafranca del Penedès o València) són altres trets que enorgulleixen el seu director. D'altra banda, el Premis Barnasants reconeixen enguany Guillermina Motta per la seva trajectòria artística, i Lluís Marrasé per la seva incansable tasca com a activista cultural.

Entre aquest divendres i el diumenge 14 d'abril pujaran a diferents escenaris del festival Miguel de la Rosa, Pau Riba, Eduard Iniesta, VerdCel, Joan Isaac amb Giorgio Conte (a Formentera) i Judit Neddermann, que tanca gira i festival a L'Auditori. Més endavant se celebrarà el concert extraordinari que rubrica aquesta 24a edició, amb l'actuació de Quico i Maria del Mar a la ciutat de l'Alguer el 25 d'Abril.



El director ha tornat a lamentar la falta de suport institucional, concretament de l'Ajuntament de Barcelona. El Barnasants és un festival "maltractat per les institucions", assegura Camps. Les "traves burocràtiques" i el que entén com una manca de consideració diferencial del festival (per al qual reclama des de fa anys un conveni i no haver de presentar-se per obtenir subvenció anual) li fan plantejar que la 25a edició del certamen, l'any que ve, "es farà", però que també podria ser l'última si el festival segueix tenint "dèficit" com ha passat aquest any.



Desplegament territorial i nous escenaris



Enguany el "projecte cultural" –tal com Pere Camps prefereix parlar del festival– ha reforçat el seu desplegament territorial. De fet, el 2019 ha estat l'any de retorn del Barnasants a la ciutat de València, on feia anys que no s'hi programava cap concert. Va ser Quico Pi de la Serra qui, el 21 de març, va pujar a l'escenari del Teatre Micalet per presentar-hi el seu últim disc. També ha teixit aliances amb les administracions de Formentera i Tortosa. Pel que fa a L'Alguer –escenari habitual–, el festival ha formalitzat l'acord que es manté entre el Barnasants, la Plataforma per la Llengua i el municipi de l'Alguer. Així, s'ha consolidat el projecte #BarnasantsPerLaLlengua, que porta els artistes fins a la ciutat de l'illa de Sardenya per actuar i reunir-se amb alumnes de diferents escoles de la ciutat. I com també és habitual, el Barnasants ha incrementat la presència d'artistes procedents de l'Amèrica Llatina, un punt clau de la seva programació.

El primer Premi Barnasants a la Trajectòria Cultural ha recaigut enguany en Guillermina Motta per la seva dilatada carrera i com a veu icònica de la Nova Cançó des que va integrar el col·lectiu musical d'Els Setze Jutges. Al seu torn, Lluís Marrasé rep el Premi Barnasants a l'Activisme Cultural en reconeixement a la seva tasca de difusió de la música en català. Els guardons es lliuraran diumenge abans del concert de clausura de Judit Nedderman a L'Auditori.