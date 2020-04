10 cineastes recomanen 10 pel·lícules per veure a casa durant el confinament

Cesc Gay: 'Estranys al paradís' (Jim Jarmusch, 1984)

John Lurie, Richard Edson i Eszter Balint en un cotxe i Screamin' Jay Hawkins sonant a la ràdio. Estranys al paradís ( disponible a Filmin) va llançar la carrera internacional de Jim Jarmusch el 1984 quan va guanyar la Càmera d'Or a Canes. "Va ser la pel·lícula que em va decidir a fer jo també pel·lícules –explica Cesc Gay–. Em segueix agradant i divertint". El director de Truman i A la ciutat, que abans del confinament va acabar el rodatge la seva adaptació de l'obra teatral Els veïns de dalt, també recomana un assortiment de comèdia clàssic disponible a Filmin: Matrimoni a la italiana de Vittorio de Sica ("El millor humor italià amb el sempre meravellós Mastroianni"), El pisito de Marco Ferreri ("Mai em cansaré de veure José Luis López Vázquez"), Ser o no ser de Lubitsch ("Potser la millor comèdia de tots els temps") i El maquinista de la general de Buster Keaton ("És impossible que a algú no li agradi").

David Pastor: 'I am mother' (Grant Sputore, 2019)

Amb el seu germà Álex, David Pastor acaba d'estrenar a Netflix el thriller Hogar, que fa dos caps de setmana es va situar com la tercera pel·lícula més vista a Netflix USA. Aficionat a la ciència-ficció distòpica –com els seus dos primers llargs, Infectats i Els últims dies–, el cineasta recomana una pel·lícula recent d'aquest gènere, I am mother, que es va estrenar a Netflix l'estiu passat sense fer gaire soroll: "E n un món postapocalíptic, una noia és criada dins un búnquer per un robot d’intencions sinistres –resumeix–. Sortir a l’exterior pot ser letal. Una petita joia de la ciència-ficció contemporània per a qui vulgui descobrir confinaments encara pitjors que el que estem vivim". La pel·lícula és el debut de l'australià Grant Sputore i es va presentar al Festival de Sundance del 2019.

Neus Ballús: 'Do the right thing' (Spike Lee, 1989)

Fa uns dies Neus Ballús va sentir la necessitat de tornar a veure Do the right thing (Fes el que toca), que molts consideren la millor pel·lícula de Spike Lee i un fresc brutal, divertit i honest de les relacions entre diferents grups ètnics als Estats Units que es pot llogar a Google Play o iTunes. "És una pel·lícula sobre la comunitat i la convivència i em venia molt de gust veure alguna cosa amb molt d'entramat veïnal per compensar la mancança de carrer i socialització que tinc aquests dies –comenta Ballús–. I en aquesta època en què la comunitat està feta per vincles tan febles com les videotrucades o les mirades amb els veïns de davant em va fer pensar en la sort que tenim de poder generar comunitat d'altres maneres. La pel·lícula també reflexiona sobre com els conflictes afecten de manera diferent segons la comunitat en què visquis i quin lloc ocupa aquesta comunitat en la jerarquia de poder, i això també està passant amb la crisi del coronavirus".

Meritxell Colell: 'La vendedora de fósforos' (Alejo Moguillansky, 2017)

La crisi del coronavirus va obligar Meritxell Colell a interrompre el rodatge a l'Argentina del seu segon llarg, Duo, i tornar amb l'equip a Espanya. Mentre passa el confinament amb la seva germana i pensa en com reprendre la producció quan la situació ho permeti, recomana La vendedora de fósforos, d'Alejo Moguillansky, que la productora argentina El Pampero ha alliberat a YouTube durant el confinament com també ha fet amb altres títols com La flor. "És una pel·lícula d'una gran bellesa però és difícil parlar del seu argument –diu Colell–. És una mena de celebració de l'art d'explicar històries que reivindica la tradició del conte i del narrador però des d'una visió contemporània. A més, es tracta d'un homenatge a Schubert i al film Au hasard Balthazar (A l'atzar, Baltasar), de Robert Bresson, que és una de les meves pel·lícules preferides. I també m'agrada recomanar-la perquè és bastant desconeguda i em sembla important el gest d'una productora de cinema independent com El Pampero".

Albert Serra: 'La primera nit de tranquil·litat' (Valerio Zurlini, 1972)



El director de Liberté no s'ho pensa ni dos segons: "Hi ha una pel·lícula que acostumo a recomanar perquè m'agrada molt i no és gaire coneguda, podria ser un bon descobriment per a la gent: La primera nit de tranquil·litat, de Valerio Zurlini, una revisitació del melodrama en clau moderna que es pot veure a Filmin". Albert Serra reconeix que potser no és la millor pel·lícula per veure aquests dies perquè "és molt pessimista, molt fosca psicològicament i desesperada, amb un punt desagradable". Al film, Alain Delon és un professor de secundària que s'enamora d'una de les seves alumnes. "Està ambientada en un Rímini decadent a l'hivern i en els baixos fons, però tot molt estilitzat i amb escenes magistrals, sobretot una que potser és la millor escena de discoteca mai filmada, amb una cançó d'Ornella Vanoni que m'agrada molt, Domani è un altro giorno".



Sergi Portabella: 'Aquele querido mes de agosto' (Miguel Gomes, 2008)

Durant el confinament, la dieta cinèfila del director de Jean-François i el sentit de la vida ha quedat així: per a les nits reserva les pel·lícules més lleugeres i per a l'horari diürn visionats més exigents com el de La flor o el del film que recomana, Aquele querido mes de agosto, una original proposta del portuguès Miguel Gomes ( disponible a Filmin) que, seguint les festes populars d'un poble, va difuminant les fronteres entre documental i ficció. "Tot i que m'ha passat pel cap recomanar pel·lícules de confinament com Canino, crec que ara ens pot venir molt bé a tots veure una cosa com Aquele querido mes de agosto, que és una pel·lícula d'estiu, d'espais oberts i molt festiva –explica Portabella–. Almenys a mi em va anar molt bé veure-la. I tot i el seu ritme lent i una durada una mica llarga [144 minuts], és un viatge imprevisible i ple de sorpreses, una pel·lícula molt d'autor però alhora gens pedant i amb molta música i sentit de l'humor".

Carla Simón: 'L'arbre dels esclops' (Ermanno Olmi, 1978)



Ara que la majoria tenim més temps per al lleure, la directora d' Estiu 1993 creu que és l'hora de veure precisament pel·lícules llargues com L'arbre dels esclops, d' Ermanno Olmi ( disponible a Filmin), un drama de tres hores sobre una comunitat de camperols del nord d'Itàlia de finals del segle XIX. "És una obra d'art total, molt màgica, d'una bellesa infinita a nivell visual –diu Carla Simón–. És una pel·lícula coral amb un ritme molt particular i uns personatges molt entranyables: quatre famílies que viuen en comunitat al mateix lloc i que representen un tipus de ruralitat que ja no existeix". Rodada amb actors de la zona, que és la mateixa on va créixer un Olmi que es va inspirar en la història dels seus avis, la pel·lícula té molt a veure amb la manera d'entendre el cinema de Simón i especialment amb el seu pròxim projecte, Alcarràs, també ambientat en el món rural. "D e fet, aquests dies els he passat el film d'Olmi a tot l'equip de la pel·lícula perquè se'l mirin com a referència. És un document brutal sobre com es feia l'agricultura abans, però jo hi connecto molt també amb la part més poètica", diu Simón.



Mar Coll: 'Nanook of the north' (Robert Flaherty, 1922)



Les històries del cinema més comunes assenyalen Nanook of the north ( Nanuk, l'esquimal), que està disponible a Filmin, com el primer llarg documental de la història del cinema, tot i que els trucs que va fer servir el director per capturar la quotidianitat d'un caçador esquimal fan que molts historiadors qüestionin fins a quin punt encaixa en la definició habitual de documental. "És una d'aquelles pel·lícules considerades imprescindibles però no l'havia vista fins que, fa uns dies, l'hi van posar com a deures a la meva neboda", confessa la directora Mar Coll. "I estic contenta d'haver-la descobert en un moment com aquest. Els paisatges oberts i nevats, el ritme i la senzillesa del plantejament poden ajudar a sanar una mica l'ansietat del confinament". Per rodar-la, Flaherty va conviure dos anys i mig amb l'esquimal protagonista i va perdre 10.000 metres de pel·lícula en un incendi. "L a història de la pel·lícula ja és una odissea en si mateixa i fa pensar en el cinema", assegura la directora de Matar al padre.

Isaki Lacuesta: 'Retrato de una mujer en llamas' (Céline Sciamma, 2019)



Després d'haver sigut hospitalitzat la setmana passada per culpa del coronavirus, Isaki Lacuesta torna a ser a casa, acabant de recuperar-se i molt feliç d'estar amb la seva família un altre cop. El director d' Entre dos aguas ha estat temptat de recomanar Tauró, el clàssic estiuenc de Steven Spielberg, "perquè els empresaris de l'illa on transcorre la pel·lícula es comporten com la CEOE". L'ha tornat a veure recentment i li sembla magistral. "Spielberg com a cineasta social a Tauró, poca broma..." Però al final opta per recomanar una de les millors pel·lícules de l'any passat, Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma, "perquè Sciamma té un talent increïble i la pel·lícula és una delícia, una obra mestra que, a més, es pot veure en una plataforma que sí que paga impostos" ( està disponible a Filmin).

Javier Ruiz Caldera: 'Zombies party' (Edgar Wright, 2004)



Javier Ruiz Caldera està aprofitant aquests dies de confinament per fer-se a casa un cicle de Sidney Lumet –l'altre dia va veure a Filmin el thriller El delicte– i recuperar títols com la hipnòtica Atlantique (Atlàntic), de Mati Diop ( disponible a Netflix). Però segurament inspirat per l'ambient apocalíptic d'aquests dies, recomana Zombies party ( disponible a Netflix), "possiblement la millor comèdia de zombis de la història". Per al director de Superlópez, "Edgar Wright barreja gèneres de manera magistral, amb molts moments de rialla i d'altres de fantàstic pur, amb molta disbauxa romàntica en una pel·lícula que bàsicament parla de l'amistat". A més, celebra que els zombis de la pel·lícula siguin "clàssics, a l'estil de [George A.] Romero, dels que van a poc a poc i només se't volen cruspir, com ha de ser". Per a ell, Wright demostra "que una comèdia també pot estar rodada amb un estil prodigiós, elegant i farcit d'idees, tant de visuals com de muntatge. Cinema de confinament amb majúscules".