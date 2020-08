'Dirty dancing' tindrà una seqüela amb Jennifer Grey

Encara no sabem si es repetirà la mítica escena del salt a l'aigua, però la història de Dirty dancing tindrà continuïtat. 33 anys després de l'estrena de la comèdia romàntica, convertida ja en un clàssic, la productora Lionsgate ha anunciat que rodarà una seqüela com cal del film. L'actriu Jennifer Grey, que va protagonitzar la pel·lícula original, també apareixerà en aquesta nova entrega i en serà la productora executiva. El seu company de repartiment, Patrick Swayze, va morir el 2009 de càncer.

"Serà una pel·lícula romàntica i nostàlgica tal com els fans de Dirty dancing han estat esperant", ha explicat a Deadline el director executiu de Lionsgate, Jon Feltheimer, que ha afegit que la seqüela és "un dels pitjors secrets guardats a Hollywood", ja que des de principis de juliol corren rumors sobre aquest projecte. El director de la nova pel·lícula serà Jonathan Levine, que ja té experiència en les comèdies romàntiques amb films com Long shot (2019), amb Charlize Theron i Seth Rogen , i també ha dirigit altres comèdies com Descontrolades (2017), amb Amy Schumer. El guió de la seqüela de Dirty dancing l'assumiran Mikki Daughtry i Tobias Iaconis (que van treballar en films com A dos metres de tu i La Llorona).

Dirty dancing va estrenar-se el 1987 i va aconseguir recaptar més de 218 milions de dòlars. El film va guanyar un Òscar i un Globus d'Or per la cançó original I've had the time of my life, escrita per Frank Previte, John DeNicola i Donald Markowitz. El 2004, Lionsgate va llançar una pel·lícula inspirada en l'original i titulada Dirty dancing: Havana Nights, però sense Swayze ni Grey. Aquell film estava ambientat a Cuba i tenia com a protagonistes Diego Luna i Romola Garai, que interpretaven un cambrer d'un hotel i una estudiant nord-americana que es coneixen, s'enamoren i ballen junts ritmes llatins.