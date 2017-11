El disc d’homenatge al mestre Josep Bastons, amb l’ARA

L’home de la guitarra és el títol del disc d’homenatge a Josep Bastons, “l’autor més destacat i prolífic del cant de taverna actual”, tal com recorda Francesc Sànchez Carcassés en el llibret que acompanya l’edició del CD, publicat per Picap, que es podrà aconseguir amb l’ARA el dissabte 11 i el diumenge 12 de novembre per només 9,95 euros. De Josep Bastons és la música de cançons com Mariner de terra endins, Tamariu, Lola la tavernera i Amor perdut, totes tres incloses en un àlbum en què artistes i grups com Gemma Humet, Cris Juanico, Meïa, Sara Pi, Ginesa Ortega, Port Bo, Txell Sust, Lydia Torrejón, Sherpah i Los Guardians del Pont, entre d’altres, interpreten el cançoner del mestre de Palafrugell nascut el 1927.

L’home de la guitarra recull, per ordre cronològic, els setze temes més emblemàtics que ha escrit el mestre Josep Bastons en el decurs de la seva trajectòria com a compositor. Cadascun d’aquests temes el canta un intèrpret diferent, que n’ofereix la seva particular versió. Per exemple, els Sabor de Gràcia lliguen havanera i rumba a Lola la tavernera ; Arnau Tordera, líder dels Obeses, posa alè de cuplet a El meu secret ; Ginesa Ortega amara de bolero No sé, i Los Guardians del Pont omplen de rock La sirena i la lluna. El relat d’aquest homenatge comença amb Mariner de terra endins, cantada per Frans Cuspinera, una composició del 1977, i s’acaba amb Pastor de mar enllà, interpretada per Clara, una peça del 2015. L’última cançó del CD, però, és L’home de la guitarra, un homenatge a Bastons amb música d’Antoni Mas i lletra de Carles Casanovas. “Una havanera, un bolero / la nit s’omple de cançons, / una veu dolça i planera, / és la d’en Josep Bastons”, diu la cançó.