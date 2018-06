El nou disc d’havaneres de Port Bo, amb l’ARA

La 52a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) tindrà aquest any un record especial per als compositors Ricard Viladesau i José Luis Ortega Monasterio, dos dels impulsors d’aquesta trobada que dona el tret de sortida oficiós a l’estiu. Se celebrarà dissabte vinent, 7 de juliol. Aquell cap de setmana l’ARA posarà a la venda amb el diari el disc del grup Port Bo Quadern de viatge, publicat amb motiu del centenari d’Ortega Monasterio.

El CD recull cançons que se situen en tres punts de la biografia del compositor d’ El meu avi : Mutriku -el poble natal de la mare i de la seva infantesa-, Palamós -on va tenir la seva etapa més fructífera- i Maó -on també va ser destinat i hi va guanyar el Festival de la Cançó de Menorca-. Tot i que ja el 1942 va fundar el primer grup d’havaneres de Catalunya, Els Gringos, va ser des de Palamós quan es va anar implicant en les activitats de promoció de l’havanera, i fins i tot es va enfrontar amb els sectors més puristes per l’aposta per l’havanera en català i la introducció de l’acordió en les cantades. Ortega Monasterio va escriure havaneres en castellà, català i euskera, com es pot veure al disc de Port Bo, on hi ha temes com ara La muñeca, La Rosa del port i Bitxinxo. La majoria de les cançons són escrites i compostes per ell o bé amb el poeta menorquí Tòfol Mus.

Josep Nadal, Irineo Ferrer i Carles Casanovas, actuals integrants del mític grup Port Bo -també impulsor de la cantada de Calella i participant en totes les seves edicions- recullen el testimoni del compositor i l’homenatgen entonant temes com ara Si fóssim gavines, Vell mariner, Cap a romandre i Escolta es vent.