Les discogràfiques engeguen una campanya per consumir (i pagar) música enregistrada

L’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (Apecat) calcula en uns 10 milions d'euros la pèrdua d’ingressos que la crisi del coronavirus suposarà als seus representats. Segons l'entitat, que agrupa prop del 75% dels segells musicals a Catalunya, la baixada és fruit del tancament d'establiments comercials, la cancel·lació de l'activitat i, també, de la caiguda d'ingressos pel consum de música a les plataformes digitals. Sempre segons Apecat, les subscripcions de pagament a Spotify, que són les que generen més benefici per als músics, han baixat un 26% des del confinament, i a més ha caigut la publicitat a YouTube, que és la font econòmica que alimenta uns músics que per drets de reproducció a la plataforma tot just reben un euro per gairebé 1.600 reproduccions.

Precisament per animar a consumir música enregistrada "amb retorn", l'Apecat llança la campanya Confina't amb músiques. "Al contrari del que sembla, els ingressos pel consum de música a les plataformes digitals han disminuït des del confinament", alerten des de l'Apecat, amb dades relatives a la primera setmana del confinament però que consideren que marquen la tendència. No és que hi hagi menys consum musical, sinó una caiguda de la seva "monetització" tant per a productors com per a músics, indica la presidenta de l'entitat, Eva Faustino, a l'ACN.



En unes setmanes en què han sovintejat propostes musicals confinades en viu però sense retorn econòmic, la campanya sorgeix també com un toc d'alerta per conscienciar els usuaris que han abraçat molts continguts musicals generats durant el confinament, que la majoria són gratuïts i no tenen un retorn econòmic per als seus autors. A Instagram han proliferat les actuacions des de cases i balcons, però més enllà de donar visibilitat als músics i fer créixer els usuaris d'aquesta plataforma, aquesta activitat no genera ingressos als seus autors.

"Demanem als músics que estan fent un esforç molt important per arribar al seu públic generant continguts de forma generosa i altruista, que puguin fer el mateix però amb unes dinàmiques que almenys generin retorn", explica Faustino. Per això insten els artistes a "potenciar" la seva música enregistrada a través de llistes de reproducció en plataformes i suports que els generen beneficis, com Spotify, Deezer, iTunes o, en menor mesura, YouTube. Des de l'Apecat ja compten amb el suport de l'Acadèmia Catalana de la Música, que també difondrà la campanya entre els músics.



Igualment se suggereix als consumidors de música que prioritzin els canals que beneficien més els músics; és a dir, aquells que via subscripció o via ingressos indirectes per publicitat els donaran ingressos.

"Tot i que és d'agrair que hagin sorgit tants continguts, produir dins del confinament a vegades fa que la qualitat no sigui la desitjable i, a més, no tots els grups poden produir perquè són bandes que no estan juntes. Per això, redirigir la gent que vol escoltar música a continguts preexistents millora la qualitat i és un retorn als músics que ara estan fent un esforç per dotar de nous continguts el públic en aquests moments", diu la la presidenta de l'Apecat.



Des de l'Apecat estimen que la indústria fonogràfica catalana –sense incloure-hi els autors– perdrà uns 10 milions d'euros degut a la crisi del coronavirus, no només per aquesta caiguda del pagament online sinó sobretot pel tancament comercial i la reemissió de l'activitat. Segons l'associació, Catalunya representa el 10% del mercat estatal de producció i edició fonogràfica i videogràfica, i Promusicae ja ha calculat en 100 milions l'impacte de la crisi a tot l'Estat.



"Aquesta és una estimació que pot variar en funció de les tendències. Pot millorar o pot ser que augmenti si se segueix tot el confinament consumint música que no estigui dins dels canals de monetització", adverteixen.