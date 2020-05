40 discogràfiques reclamen que la Generalitat compri discos per valor 1,1 milions d'euros

"Ja ha passat gairebé un mes des de la data en què els Productors Associats de Fonogrames us van enviar la proposta per establir un ajut als segells discogràfics catalans, ajut que vam proposar a través d'una compra extraordinària de còpies dels llançaments dels artistes catalans publicats per les discogràfiques catalanes aquesta temporada, seguint la línia promocionada per la mateixa conselleria de compra de llibres per ajudar el sector editorial literari. A data d'avui no hem rebut cap resposta". Així comença la reclamació que una quarantena de segells discogràfics han adreçat a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i a l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Dins el sector musical, l'àmbit discogràfic (i les botigues de discos) ha hagut de fer front a crisis dins de crisis que l'han obligat a reestructurar-se i a buscar diversificar els ingressos. La seva realitat no és comparable a la del llibre, on el suport físic segueix sent el principal actiu del negoci: el disc físic, en canvi, porta dues dècades perdent rellevància comercial. Tanmateix, les discogràfiques són les grans oblidades en els plans de rescat cultural que s'estan elaborant durant la pandèmia. Per això segells com Discmedi, Fina Estampa, Alia Vox, Kasba Music, Austrohúngaro, Satélite K, La Cúpula, Temps Records, La Produktiva i RGB Suports, aplegats a l'associació de Productors Associats de Fonogrames (PAF), van demanar a la conselleria de Cultura que adquirís, per valor d'1,1 milions d'euros, còpies de llançaments d'artistes catalans publicats per discogràfiques catalanes aquesta temporada. Gairebé un mes després, encara no han rebut cap resposta.

"En la reunió del 20 d'abril, ens vau reiterar diverses vegades que us enviéssim propostes, i tot just tres dies després des de la PAF us en vam enviar una que podria servir per mitigar els danys d'aquesta aturada", explica la PAF, que recorda que el que demanaven aleshores i ara reiteren era "una compra extraordinària de discos per part de la conselleria de Cultura, fet que ajudaria a mitigar els catastròfics efectes econòmics que la situació està tenint en el sector".

La PAF recorda que la crisi del coronavirus ha paralitzat gairebé tots els llançaments d'àlbums, però no la inversió prèvia feta per productors de fonogrames catalans, els autors, els intèrprets i les distribuïdores "perquè es poguessin publicar i distribuir entre finals del 2019 i 2020". També demanen un avançament en els terminis de la subvenció que l'ICEC ofereix cada any i de la qual encara no ha sortit la convocatòria per ajudar els segells amb la feina feta durant el 2019.