La diversitat de Formentera Fotogràfica

Les fotografies que Alberto García-Alix ha fet a les Balears són difícils d’oblidar. Crida molt l’atenció veure en blanc i negre, i amb una atmosfera entre assossegada i ombrívola, uns llocs caracteritzats per la seva lluminositat. “Una melodia de sons es fa sentir quan des de la distància recordo les Balears. Si tanco els ulls, el sol de l’estiu, la seva llum, és la primera nota visible. La segona, el mar. Blau infinit, verdós, una carícia”, va escriure el fotògraf quan va exposar els seus treballs realitzats a Mallorca i Eivissa. També ha treballat a Formentera, on tornarà el 29 d’abril dins de la sisena edició del festival Formentera Fotogràfica per presentar l’audiovisual De donde no se vuelve.

Aquest treball, on convergeixen les seves imatges i els seus pensaments, representa el vessant més íntim de la seva producció i ell mateix el considera com un “monòleg infinit”. A més de la projecció, García-Alix també té preparada una sorpresa per als assistents, però el director del festival, Francesc Fàbregas, es resisteix a revelar-la: “No és fàcil convèncer artistes com l’Alberto, i no per una qüestió econòmica, i Formentera ha sigut un valor important per fer-ho”, explica. El Formentera Fotogràfica d’enguany arrencarà el 27 d’abril i s’allargarà fins a l’1 de maig. Entre els ponents, a més de García-Alix, hi ha dos noms consagrats més: Isabel Muñoz, Premio Nacional de fotografia de l’any 2016, parlarà d’ Orígens, el projecte artístic amb què denuncia la proliferació de residus plàstics al mar. I en el terreny del fotoperiodisme, el reporter Ricard Garcia Vilanova, que ha treballat per a publicacions internacionals com The New York Times, parlarà de l’estat actual del fotoperiodisme en qüestions com el finançament, l’activisme i l’ètica periodística.

“Sempre hem procurat que el festival sigui molt divers”, subratlla Fàbregas. En aquest sentit, el mateix director parlarà de la seva experiència en el món de la música, sobretot com a fotògraf oficial de la revista Vibraciones ; i el fotògraf de l’ARA Ferran Forné abordarà “el combat del segle” entre el fotoperiodisme i el Photoshop. “L’edició i tractament de les imatges és necessària, i gairebé inevitable, si seguim els fluxos de treball actuals de qualsevol fotògraf. ¿Però on és el límit? I en el cas d’haver-n’hi, ¿on posaríem el límit en el fotoperiodisme?”, es pregunta Forné.

Així i tot, el festival no només és teòric, ja que inclou tallers com un de retrat amb Eduardo Momeñe i una sessió de visionat de dossiers fotogràfics. “No volem que el festival sigui només assistir a una conferència i prou, sinó que volem que hi hagi proximitat i convivència”, diu el director. Dins l’àmbit dels tallers, el mallorquí Toni Amengual i l’asturiana Ainhoa Valle, que també faran una ponència per explicar els punts en comú de les seves trajectòries, proposen una experiència peculiar: fer un treball col·lectiu durant un recorregut per les Salines després de proposar als participants dinàmiques perquè ampliïn la seva percepció sensorial i generin nous vincles amb l’entorn.

En aquesta edició del festival, Formentera compartirà protagonisme durant unes hores amb Tenerife, ja que l’astrògraf Daniel López parlarà de la seva experiència treballant a l’observatori del Parc Nacional del Teide durant un any i impartirà un taller de fotografia nocturna. També parlarà de paisatge i farà un taller el fotògraf naturalista mallorquí Antoni Cladera. De formació “autodidacta i contínua”, Cladera abordarà el seu ofici des de la perspectiva de la fotografia de llarga exposició i l’ús de l’aplicació Photopills. En canvi, els paisatges de Víctor Lax i Bego Anton són humans: ell explicarà el seu projecte com a fotògraf a través dels casaments en què ha treballat i ella farà un repàs dels seus últims treballs, on hi ha gossos que ballen amb els seus amos als Estats Units i persones d’Islàndia que veuen tota mena d’éssers màgics.

Un concurs sobre la vida mediterrània

Si voleu participar en el concurs de Formentera Fotogràfica i l’ARA heu de publicar, a partir d’avui i fins al dia 25, una fotografia original centrada en l’estil de vida de la Mediterrània o el seu paisatge en un perfil d’Instagram propi i públic amb l’etiqueta #ARAFF2018. S’han d’etiquetar a la imatge els perfils @diariara i @formenterafotografica, dels quals heu de ser seguidors. El premi consisteix en un viatge per a una persona amb allotjament inclòs a Formentera i la inscripció a totes les activitats del festival. El veredicte del jurat s’anunciarà al perfil del diari ARA a Instagram abans del 12 de març.