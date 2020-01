La divina biografia de Fellini

Maestro Fellini

Teatre Akadèmia. 22 de gener

Fellini no es va inventar les seves pel·lícules. Ell nomes va ser un mèdium, ens diu. De qui? De totes maneres, el seu amic Alberto Sordi assegura que és el més gran mentider de la història. Aquestes dues afirmacions són una ínfima part dels materials que es mostren a l'espectacle que el Teatre Akadèmia de Barcelona ha programat per commemorar el centenari de Federico Fellini.

Maestro Fellini és una dramatúrgia de la cinèfila Ludovica Damiani i del director de l'Akadèmia i també de l'espectacle, Guido Torlonia, a partir de textos i declaracions de Fellini mateix per a dos lectors i esquitxades de fragments de les seves pel·lícules que intenten aproximar-se a les paraules dites. I si les pel·lícules de Fellini eren en si mateixes la invitació a un viatge, l'espectacle també ho és però assumint les limitacions escèniques. De fet, la funció té un punt de sessió de tarda en un cinema de barri, tant pel seu despullament com per la selecció dels materials. Una biografia que arrenca amb la infància del director a l'Emilia Romagna i camina fins a la seva desaparició mentre els personatges de Vuit i mig segueixen ballant i cantant.

La lectura es desenvolupa a traves de blocs temàtics, com ara la seva habilitat com a dibuixant, l'origen dels personatges, la importància de la música en general i de la col·laboració amb Nino Rota en particular, la del muntatge –el moment més íntim d'una pel·lícula per a ell– o l'al·lèrgia a les preguntes sobre les seves creacions. Hi ha també testimonis gràfics de persones molt properes, com l'esmentat Nino Rota, l'actriu Anita Ekberg, Roberto Benigni i Bernardo Bertolucci, que assegura que va descobrir que volia ser director de cinema veient La dolce vita.

Els textos ens arriben en l'harmoniosa veu de Mario Gas, que coneix tots el ressorts d'una lectura, i amb l'entusiasme de Serena Vergano (només fins al 2 de febrer, quan la substituirà Mar Ulldemolins i la funció serà en català). Al final concloem que la vida de Fellini va ser molt agradable i que si va tenir problemes, frustracions o dubtes, no hi han quedat reflectits. Bravo maestro!