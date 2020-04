El documental de Spike Jonze sobre els Beastie Boys i les estrenes online de la setmana

'BEASTIE BOYS STORY'

Retrobament entre Spike Jonze i els Beastie Boys

L'últim film de Spike Jonze és, més que una pel·lícula, la crònica d'un retrobament: el del cineasta amb l'emblemàtic grup de hip-hop Beastie Boys, amb el qual va establir una fèrtil col·laboració als anys noranta. Per a Jonze el videoclip ha estat sempre un camp d'experimentació en què sovint ha treballat a partir del reciclatge de gèneres codificats. Sabotage, paròdia gamberra dels policíacs dels setanta en què els Beastie Boys lluïen sense complexos uns bigotis ridículs, segueix sent la peça que millor condensa tant aquesta característica com una altra d'essencial de Jonze i de la banda: l'aproximació juganera i irreverent a l'acte creatiu, vist com un procés obert i en constant evolució. Segueix llegint. Disponible a Apple TV+

'TYLER RAKE'

Rescat a contrarellotge en una Bombai claustrofòbica

Explosions i molta hemoglobina conformen l’ADN de Tyler Rake, el debut com a director de Sam Hargrave, més conegut a Hollywood com a coordinador d’especialistes en superproduccions com Capità Amèrica: Civil War o Vengadores: Endgame, dels germans Joe i Anthony Russo. De fet, Tyler Rake adapta el còmic Ciudad, signat per Ande Parks i els germans Russo, juntament amb el dibuixant Fernando León González, transformant alguns dels eixos principals de la historieta –escenari, personatges– per portar-la cap al terreny de l’acció sense alè i les coordenades de l'hemisferi sud, amb alguns encerts i no poques relliscades. Segueix llegint. Disponible a Netflix

'VICTORY DAY'

Rússia contempla amb nostàlgia el seu passat soviètic

Si alguna cosa caracteritza l’obra documental de Sergei Loznitsa és el persistent interès del cineasta ucraïnès en extreure, mitjançant rigorosos exercicis d’observació, la veritat profunda que s’amaga rere la realitat aparent. Un bon exemple del seu mètode es troba a Victory day, en què Loznitsa viatja fins al Treptower Park de Berlín per retratar un monument dedicat als soldats soviètics caiguts en la Segona Guerra Mundial. El film presenta un conjunt de plans fixos, sense comentari en off, en què una càmera distanciada però inquisitiva captura l’anar i venir de ciutadans, la majoria russos, que peregrinen fins al monument cada 9 de maig per commemorar la victòria contra les forces nazis. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'PULLMAN'

Passejada iniciàtica per una Mallorca oculta i multicultural

A només 600 metres del Palau de Miravent, la residència estiuenca dels reis d'Espanya, hi ha uns blocs enormes de pisos amuntegats, els apartaments Pullman, que no surten mai a les postals típiques de Mallorca. Allà hi viuen més de 700 famílies, la majoria immigrants, i durant molts anys va ser per als mallorquins sinònim de perillositat i degradació, una mena de ciutat sense llei. També és el punt de partida de la nova pel·lícula del cineasta mallorquí Toni Bestard, ja disponible a Filmin, que es titula, precisament, Pullman. "Els apartaments es van construir als anys 70 amb la idea que fossin turístics, fins i tot tenien una sala de festes on va actuar Julio Iglesias –explica Bestard–. Però després la zona va entrar en decadència i els apartaments es van anar ampliant fins a transformar-se en uns pisos rusc que, a més, als 90 es van omplir de delinqüència i problemes". Segueix llegint. Disponible a Filmin