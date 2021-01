El documental sobre la mort de Robin Williams i les altres estrenes destacades de la setmana

'El deseo de Robin'

Tota la veritat sobre la mort de Robin Williams

Que els primers crèdits que apareixen a El deseo de Robin siguin els d'una neuropsicòloga (Mylea Charvat) i una metge (Shoshana Ungerleider), les dues en qualitat de productores executives del film, ja ens fa intuir que aquest documental de Tylor Norwood sobre l'actor Robin Williams que estrena Filmin aquest divendres no és el típic recorregut per la carrera de l'artista ni un reportatge sensacionalista sobre els detalls escabrosos del seu suïcidi als 63 anys. ( Segueix llegint)

‘23 paseos’

Treure a passejar el gos, ¿la fórmula per trobar l’amor a la tercera edat?

Rere qualsevol parella hi ha una història de dues persones que s’acosten i s’allunyen, des de com es coneixen fins a les primeres desil·lusions. Són gestos reiteratius del desig amorós que ens agrada reviure a la ficció... ( Segueix llegint)

'Fritzi. Un conte revolucionari'

La nena que va creuar el Mur de Berlín

Fritzi. Un conte revolucionari, dels alemanys Matthias Bruhn i Ralf Kukula, aconsegueix compondre una petita faula sobre una nena de dotze anys que, empesa pel desig de retrobar-se amb la seva millor amiga, intenta travessar el Mur de Berlín a les acaballes de la Guerra Freda. ( Segueix llegint)

'One night in Miami...'

La nit que va convertir Cassius Clay en Muhammad Ali

One night in Miami vol revisitar un moment clau de la història afroamericana per reflexionar sobre l’actualitat. Adaptant l'obra teatral homònima de Kemp Powers, el film narra la reunió a l'habitació d'un motel en una nit clau del 1964 de quatre icones de la comunitat negra: Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke i Jim Brown. ( Segueix llegint)