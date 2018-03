Un documental recorda els bombardejos de Barcelona

El 17 de març del 1938 una bomba italiana va fer explotar un camió ple de trilita a tocar del cinema Coliseum, al xamfrà de la Gran Via amb el carrer Balmes de Barcelona. El director de cinema Jesús Garay rememora aquest moment i les seves conseqüències amb el llargmetratge de ficció documental Mirant al cel. Produït per Isona Passola i estrenat el 2008, el film es podrà aconseguir en DVD amb l’ARA Balears, reservant-lo a promocions@arabalears.cat, a partir del 18 de març per 7,95 euros.

“La posició de Barcelona en la lluita va provocar que fos la primera ciutat bombardejada des de l’aire sistemàticament, després del tràgic bombardeig de Gernika”, explica Garay. A través de la pel·lícula, el cineasta -director també de Més enllà de la passió (1986) i Eloïse (2009)- ret un homenatge a la gent que va viure durant la Guerra Civil i recupera una part important de la història de la ciutat. “El temps i la memòria són les claus del film, que té la ciutat sempre de fons -apunta Garay-. Barcelona es converteix en l’autèntica protagonista del relat, en un organisme viu que transforma contínuament els seus elements”.

El documental parteix de l’emplaçament d’una de les principals bateries antiaèries que van defensar Barcelona, a la muntanya del Carmel, per viatjar fins als dies dels bombardejos. Les veus de testimonis supervivents es combinen amb imatges actuals, material documental de l’època i recreacions en tres dimensions per elaborar un retrat precís d’un dels episodis més cruents de la Guerra Civil. Garay vol anar més enllà del pur documental i, per això, barreja escenes reals amb parts ficcionades. També introdueix dos personatges, l’artiller republicà i el pilot feixista, que se situen entre la ficció i la realitat i que queden confrontats. “Tots dos són supervivents d’un conflicte llunyà del qual encara avui es desprenen ensenyances al voltant del coratge i la culpa”, diu el cineasta, que amb el film posa èmfasi en “la constant necessitat de la memòria”.