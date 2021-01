10 documentals d'art i arquitectura imperdibles (i disponibles en plataformes digitals)

Des del pioner F for fake, d'Orson Welles, fins a Ai Weiwei, el cinema documental ha trobat un camp molt ric en les vides i les obres de grans artistes i arquitectes contemporanis.

‘Ai Weiwei. Yours truly’

Dirigit per Cheryl Haines

Google Play

Aquest documental té l'origen en l'exposició d'Ai Weiwei que la directora del film va muntar a la presó d'Alcatraz, on es denunciava l'empresonament de nombrosos dissidents polítics arreu del món. Al llarg del film, Ai Weiwei parla dels seus inicis, dels problemes que ha tingut amb les autoritats xineses i l'impacte que tenen unes postals creades per ell mateix pensades per ser enviades a dissidents i presos polítics d'arreu del món per donar-los suport. Aquesta pel·lícula va formar part de l'última edició del festival Dart, que continua la seva activitat al llarg de l'any amb iniciatives com la Sala C del CaixaForum de Barcelona, un cicle de documentals sobre creació contemporània.





‘Maurizio Cattelan, be right back’

Dirigit per Maura Axelrod

Filmin

Maurizio Cattelan és conegut per obres que van aixecar polseguera, com America 2016 Gold, consistent en un vàter d’or, i Comedian, un plàtan enganxat en una paret amb cinta adhesiva valorat en 120.000 dòlars. Per a la comissària Mariana Cánepa Luna, del duet Latitudes, és una pel·lícula “provocadora” i sobretot “curiosa”, perquè parla de l’artista sense que ell hi sigui present. “La pel·lícula també juga amb la manera de Cattelan de fer els projectes, jugant amb la seva aparença”.

‘Aggie’

Dirigit per Catherine Gund

Apple TV, Amazon Prime Video i Google Play

La feina en el món de l’art de la protagonista d’aquest documental, Agnes Gund, és ingent: és presidenta emèrita del MoMA de Nova York, va presidir el consell internacional del museu entre els anys 1991 i 2002 i també és la fundadora de Studio in a School, una organització sense afany de lucre que combat les retallades pressupostàries a les classes d’art de les escoles públiques de Nova York. La pel·lícula la segueix en el seu dia a dia. La directora té un vincle especial amb ella: és la seva filla.



‘Body of truth’

Dirigit per Evelyn Schels

Filmin

Les protagonistes d’aquest documental són quatre dones artistes que tenen un llenguatge polític sense renunciar a la poesia: Marina Abramović, Sigalit Landau, Katharina Sieverding i Shirin Neshat. “Els treballs d’aquestes artistes semblen molt diferents els uns dels altres, però estan molt connectats per l’ús del cos i pel rerefons de la guerra”, explica Enrichetta Carnevali, cofundadora del festival Dart, on es va poder veure al novembre. Les quatre artistes tenen en comú que han viscut “situacions de violència i opressió” als seus països.

‘Darrere l'ombra de Natacha Rambova’

Dirigit per Georgina Sas i Cesc Mulet

Filmin

La vida de Natacha Rambova, nascuda a Salt Lake City el 1897, sembla tan extraordinària que és increïble que quedés oblidada: va ser ballarina dels Ballets Russos i després guionista i figurinista de pel·lícules dels anys 20 com Salomé i Camille i d'algunes altres dirigides per Cecil B. De Mille. Precisament està considerada com la creadora del mite de Valentino. Va tenir una botiga d’alta costura a la Cinquena Avinguda. La directora mallorquina Georgina Sas es va fixar en ella pel temps que va passar a Mallorca comprant propietats i modernitzant-les amb el seu segon marit, l’artistòcrata Álvaro de Urzaiz, abans de marxar a França arran de l’esclat de la Guerra Civil.

'¿Cuánto pesa su edificio, Señor Foster?'

Carlos Carcas i Norberto López Amado

Apple TV

Els autors repassen obres tan conegudes de l’arquitecte com la reforma del Reichstag de Berlín, el nou estadi de Wembley, el viaducte de Millau -el pont més alt del món-, el metro de Bilbao i la torre de Collserola de Barcelona. “El Norman no deixa de dibuixar mai, és la seva manera de pensar”, afirmen. La pel·licula compta amb la participació de l'arquitecte Richard Rogers i de l'artista Anish Kapoor, i els autors també entren en la seva vida privada i l’acompanyen a la seva casa natal de Manchester, a la qual no havia tornat des de feia molts anys.

‘Koolhaas Houselife’

Bêka i Louise Lemoîne

Disponible a la pàgina web de Bêka & Lemoine

Això és una visita a una de les obres més celebrades de Rem Koolhaas, un habitatge a Bordeus per a un matrimoni l’home del qual era paraplègic, des d’un punt de vista inesperat: el de l'assistenta, Guadalupe Acedo. La protagonista assegura que a ella no li agrada la casa i que es limita a netejar-la. Aquest documental té un valor testimonial especial, ja que permet veure com era la casa abans de la mort del propietari i que el mateix Koolhaas la reformés a petició de la propietària. Si no en tens prou amb aquesta pel·lícula, el fill de Koolhaas, Thomas, li ha dedicat un documental, titulat Rem, disponible a Amazon Prime Video i Movistar+.

‘Exit through the gift shop’

Banksy

Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV

El debut cinematogràfic del grafiter més famós va ser controvertit perquè Exit through the gift shop va ser qualificat de fals documental. El film narra com Banksy, que protegeix el seu anonimat amb una caputxa negra i un distorsionador de veu, vol fer una pel·lícula sobre col·legues famosos com Space Invader o Shephard Fairey. Més endavant fa un gir per centrar-se en un grafiter francès establert a Los Angeles, Thierry Guetta, a qui esperona perquè s’endinsi en el món de l’art urbà. Així, la pel·lícula també és una reflexió sobre la mercantilització de l’art.



‘F for fake’

Orson Welles

HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video

Un film pioner del fals documental amb gairebé cinquanta anys: Orson Welles es va endinsar en la vida i la trajectòria del falsificador Elmyr d’Hory sembrant el dubte entre el que és veritat i el que no ho és. És especialment llaminera l’advertència que fa Welles, sigui certa o no, sobre la censura que li imposen els serveis jurídics de nombrosos museus perquè no reveli que tenen falsos penjats a les sales. El film està basat en el llibre homònim de Clifford Irving, que apareix al film, i se li ha de posar una pega: que converteix en una estrella un falsificador, un personatge que adquireix fama quan no descobreixen les seves obres entre les autèntiques.



‘Remedios Varo’

Toni Espinosa

Disponible a la web de TVE

La pintora surrealista Remedios Varo va néixer a Anglès el 1913 però és coneguda sobretot a Mèxic, on es va exiliar i on va morir als 54 anys en ple èxit. De fet, és una de les artistes més estimades al país. En aquest documental repassen la seva trajectòria l’escriptora Zoe Valdés i un reguitzell de persones del seu entorn, Beatriz Varo Jiménez, la seva neboda, i Xavier Lizarraga, un dels fills del seu primer company, Gerardo Lizárraga, amb qui Varo va mantenir una relació especial. També Guillermo de Osma, un dels galeristes que tenen obra seva. Per fer-se una idea del seu impacte: el videoclip de Madonna Bedtime story està ple d’imatges extretes de les seves pintures.