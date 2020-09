Només un de cada quatre espectacles a l'estat espanyol està dirigit per una dona

La presència de les dones a les arts escèniques està lluny d'equiparar-se amb la dels homes a l'estat espanyol. L'associació Clásicas y Modernas i la Fundació SGAE han analitzat la temporada 2018-2019, estudiant prop de 600 espectacles de disciplines diverses d'arreu d'Espanya, i conclouen que només una de cada quatre obres estrenades està dirigida per una dona. El paper de les dramaturgues també és minoritari: de tots els espectacles analitzats, només un 22% han estat escrits per una dona.

L'estudi subratlla que les dones estan lluny de "l'equilibri paritari" que estableix la llei d'igualtat, aprovada fa tretze anys i que marca en un mínim del 40% i un màxim del 60% la presència d'homes i dones a la professió. També denota situacions "flagrants" com, per exemple, la de les coreògrafes: al sector un 95% són dones, però de les estrenes de la temporada passada només un 53% eren d'autores. Dels espectacles musicals, només un 4% estan dirigits per dones, mentre que les obres versionades o adaptades per dones són un 28%.

Segons l'associació Clásicas y Modernas, les dades evidencien que "hi ha un creixement dèbil de les dones, però no un canvi de tendència". També assenyalen que "malgrat que hi ha iniciatives de bones pràctiques, encara s'està lluny d'aconseguir una normalitat integradora i estable per a les professionals creadores i tècniques". L'objectiu de l'estudi és "evitar que es cronifiqui aquesta desigualtat" i aconseguir "que les dones i els homes situats en llocs de decisió del sector adoptin mesures efectives", diu la presidenta de l'associació, Anna Caballé.

A la presentació de l'estudi hi ha participat la directora del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Carme Portaceli. "No programar amb paritat és una forma de miopia", ha subratllat Portaceli, que considera que la manca de paritat "suposa no donar oportunitats a una part de la població, sabent també què comporta aquesta actitud". Portaceli, que és la primera directora del TNC de la història, ha fet una crida a "canviar la visió de les coses perquè ens enriqueixi a tots".